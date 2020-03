Banken bezorgd over gedrag klanten

Onaangepast gedrag

Stilte voor de storm

Sommige kantoorhouders merken wel op dat ze nog niet voldoende digitaal zijn uitgerust om alles van op afstand te regelen. 'We zitten deze ochtend met drie mensen op kantoor, ieder ver genoeg van elkaar in zijn ivoren toren', zegt een zelfstandig bankagent, die anoniem wil blijven. 'Als ik thuiswerk kan ik wel veel dingen via mail afhandelen. Maar om aanpassingen in kredietdossiers in te brengen, moet ik naar hier komen. Al wordt er wel volop gewerkt om dat nu ook mogelijk te maken.'

Van echte paniek bij de klanten is er volgens de kantoorhouder momenteel geen sprake. 'Ik vreesde aanvankelijk dat mensen meer cash zouden afhalen, zoals even gebeurde tijdens de financiële crisis. Maar dat is gelukkig niet het geval. Wat ik nu vooral zie is dat mensen meer vragen beginnen te stellen - ze hebben dan ook de tijd om hun bankzaken te checken. We zijn een vrij groot kredietkantoor, en almaar meer mensen contacteren me om te vragen of ze hun woonkrediet kunnen herfinancieren. Langzaamaan contacteren ook steeds meer kmo-klanten en bedrijven ons om te praten over hun situatie. Wellicht zit er een betaalpauze voor hen aan te komen, al moeten we nog afwachten welke maatregelen de overheid nu gaat nemen. Het is al bij al nog vrij rustig, maar het voelt aan als de stilte voor de storm.'