Banken communiceren nog altijd niet over coronasteun

Ruim een week nadat voor bedrijven en particulieren in problemen steunmaatregelen zijn aangekondigd, kunnen banken nog altijd niet eenduidig communiceren over wie hulp kan krijgen. De bankenkoepel Febelfin, de banken en de overheid zijn de praktische uitwerking van het plan nog volop aan het bespreken.

Mensen zullen wel voldoende tijd krijgen om een eventueel betalingsuitstel te bespreken met hun bankier, benadrukt Febelfin maandag in een korte mededeling op zijn website. ‘Wie dat wil, kan in de komende weken contact opnemen met zijn bankier,’ laat de bankenkoepel weten. ‘Het is daarom niet noodzakelijk in de komende dagen al contact op te nemen.’