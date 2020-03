'Banken keren nu beter geen dividenden uit'

Minister van Financiën Alexander De Croo (Open Vld) vindt het niet aangewezen dat banken nu een dividend uitkeren aan hun aandeelhouders, al laat hij de keuze aan hen. Toch lijkt dat erop te wijzen dat alvast de staatsbank Belfius de vinger op de knip zal houden.

De Croo uitte zijn bezwaren gisteren in de Kamer, tijdens de bespreking van het noodplan dat hij samen met de banken heeft uitgewerkt om bedrijven en particulieren te steunen als die in de problemen komen door de coronacrisis.

In dat plan is voorzien dat de Belgische banken de eerste verliezen opvangen van de nieuwe overbruggingskredieten en kredietlijnen die bedrijven moeten aangaan om de crisisperiode te overleven. De verwachting is dat de banken daarvoor de buffers zullen moeten aanspreken die ze de voorbije jaren hebben aangelegd. Daarom laten ze op dit moment best niet al te veel kapitaal wegvloeien naar hun aandeelhouders, redeneert De Croo.

De minister voegde daar wel aan toe dat het vooralsnog de banken zelf zijn die over hun dividendbeleid beslissen. Daarmee herhaalt hij de boodschap die de Nationale Bank eerder deze week al uitstuurde.

Belfius

Het neemt niet weg dat de Belgische banken steeds meer onder druk komen om de vinger op de knip te houden. Bij de staatsbank Belfius viel deze week al te horen dat het thema op tafel lag en dat een dividend stilaan onhoudbaar werd. Nu ook voogdijminister De Croo zijn bezwaren uit, lijkt de kans toe te nemen dat Belfius de 161 miljoen euro die het dit jaar nog moest storten over 2019, op zak zal houden.

161 Belfius-dividend Belfius zou dit jaar nog 161 miljoen euro uitkeren over 2019, bovenop het interim-dividend dat al in de herfst van vorig jaar was betaald.

Of ook BNP Paribas Fortis gaat terugkomen op zijn dividendbeslissing, is een andere vraag. Eerder deze week viel bij de groep te horen dat ze vooralsnog niet zou afwijken van de plannen zo'n 90 procent van de winst - 1,9 miljard euro - naar de Franse moedergroep BNP Paribas door te storten. Belangrijke kanttekening: België is niet langer rechtstreeks aandeelhouder van BNP Paribas Fortis, maar heeft wel nog 7,7 procent van de moedergroep BNP Paribas in handen.

Frankfurt moeit zich

Ondertussen lijkt ook Frankfurt zich te mengen in de dividenddiscussie. Volgens het persagentschap Bloomberg is de Europese Centrale Bank met de belangrijkste banken van de eurozone aan het praten om hen duidelijk te maken dat ze hun dividendbetalingen beter kunnen uitstellen. Een van de opties die op tafel liggen, is dat ze pas vanaf het derde kwartaal weer cash naar hun aandeelhouders laten vloeien, in de veronderstelling dat de pandemiepiek dan voorbij is en het wat duidelijker is wat de economische impact van de coronacrisis zal zijn.

Momenteel zitten de Europese banken nog lang niet op dezelfde lijn. Het Spaanse Santander hakte met 50 procent in zijn dividend, het Oostenrijkse Erste Group overweegt hetzelfde te doen en Credit Suisse schrapt een aandeleninkoopprogramma. Het Duitse Commerzbank en het Italiaanse Intesa Sanpaolo hebben dan weer benadrukt dat ze wel een dividend zullen uitkeren.