Banken komen 135 miljard tekort voor kapitaalregels

De grote Europese banken moeten hun kapitaalbuffers met 135 miljard euro versterken om in orde te zijn met de kapitaalregels die in 2027 ingaan.

Dat zegt de toezichthouder European Banking Authority (EBA). Zijn nieuwe schatting is veel hoger dan aanvankelijk gezegd. De banken hebben wel nog tijd om zich in orde te stellen, want de nieuwste versie van de zogeheten Bazel-regels gaat pas in 2027 in.