Banken koortsachtig op zoek naar oplossing renteraadsel

Al moeten we daar wel bij opmerken dat dat cijfer niet het volledige plaatje weergeeft. BNP Paribas Fortis komt namelijk pas in de loop van maart met definitieve jaarresultaten. Voorlopig moeten het enkel stellen met de cijfers van het Belgische retailnetwerk.

Grote verschillen

Verdienmodel overhoop

Maar in de praktijk viel daar niet altijd evenveel van te merken. Banken probeerden het negatieve effect van die povere rentemarges simpelweg te neutraliseren door meer leningen te verstrekken. En toen we de voorbije jaren met z’n allen onze woonkredieten herfinancierden, ontvingen ze daar als compensatie een wederbeleggingsvergoeding.

Geen zoethoudertjes meer

De Belgische grootbanken bleven vorig jaar volop kredieten verkopen , en ook de klantendeposito’s namen flink toe. Maar ze slaagden er niet in om daar meer inkomsten uit te puren. Bij de Belgische tak van KBC vielen de rente-inkomsten vorig jaar met ruim 11,4 procent terug. Bij ING België was dat net geen 4 procent en de retailtak van BNP Paribas Fortis meldde een daling van 1,6 procent.

Nieuwe inkomstenbronnen

En dus moeten de banken op zoek naar andere inkomstenbronnen, die niet of minder afhankelijk zijn van de rente. De voorbije jaren zetten de grootste financiële instellingen volop in op de verkoop van beleggingsproducten. Nu de economie verder aantrekt en de frustratie over de nulrente toeneemt, zijn steeds meer klanten bereid om in dergelijke producten te stappen.