Banken kunnen op zaterdagnamiddag openblijven

De banksector heeft een akkoord onderhandeld dat latere sluitingsuren tijdens de week en op zaterdag mogelijk maakt. Elke bank zal dat zelf concreet kunnen invullen.

In het akkoord wordt gesproken over het openhouden van kantoren tot 20 uur en in uitzonderlijke gevallen tot 22 uur. Nog in de tekst: het ontvangen van klanten op zaterdagnamiddag en in uitzonderlijke omstandigheden op zon- en feestdagen.

Het is de eerste keer dat er een raamakkoord zou komen over de werkuren in de sector, luidt het bij Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Tot nu werd een beroep gedaan op een cao uit de jaren 50 die her en der werd aangepast. De banken konden de openingsuren zelf regelen.

In uitzonderlijke gevallen zou een bankbezoek zelfs op zon- en feestdagen mogelijk worden.

Om een opbod te vermijden - waarbij banken steeds langere openingsuren zouden toepassen - staken de sector en de vakbonden de koppen bij elkaar. De achterban van de bonden moet over het bereikte akkoord nog worden geconsulteerd. Bij goedkeuring gaan de afspraken begin februari in.

Dat betekent nog niet dat banken vanaf dan meteen langer open zullen zijn. Elke instelling kan zelf kiezen of en hoe ze haar openingsuren aanpast. Daarvoor zal elke bank een akkoord moeten hebben met de meerderheid van de vakbondsvertegenwoordigers over de concrete modaliteiten. Het gaat dan bijvoorbeeld over de vergoeding of compensatie-uren voor de werknemers tijdens de latere openingsuren. Er is afgesproken dat dat op vrijwillige basis zal gebeuren.

Kantorennet onder druk

Er zijn verschillende redenen voor het akkoord. De banken passen zich aan omdat de klanten steeds meer flexibiliteit van hun bankier vragen. Met ruimere openingsuren kunnen banken ook een nieuwe impuls geven aan hun kantorennet dat onder druk staat. Het openhouden van kantoren in drukke buurten op zaterdagnamiddag kan een impact hebben.

Het bezoek aan agentschappen neemt fors af nu steeds meer zaken geautomatiseerd worden en klanten veel zelf regelen via internetbankieren of een app op de smartphone. ‘In sommige kantoren moeten we de klanten zelf opbellen, anders komt er niemand’, zuchtte een topbankier onlangs.

Een uitgebreid kantorennetwerk openhouden is zeer duur. Maar toch blijven de banken brood zien in de commerciële kracht van het kantorennetwerk. Zeker op locaties waar veel volk passeert.

Bankkantoren in drukke winkelstraten moeten nu op zaterdagmiddag de deuren sluiten wanneer enorm veel volk passeert.

Net daar botst de sector op de limieten van de openingsuren. Agentschappen in drukke winkelstraten moeten op zaterdagmiddag de deuren sluiten, net op het moment dat er veel shoppers zijn. Hetzelfde geldt voor een aantal nieuwe concepten die ’s lands grootste bank BNP Paribas Fortis lanceerde. De vier flagships, kantoren met een focus op de nieuwste technologie, en het be.connected-agentschap in Brussel, waar personeelsleden met een tablet mensen uitleggen hoe ze digitaal moeten werken, zijn ’s namiddags niet meer open.

Dat kan veranderen met het akkoord dat de bankenkoepel Febelfin en de vakbonden hebben onderhandeld. Of alle banken meteen plannen maken om al hun agentschappen tijdens de weekdagen veel langer open te houden, valt af te wachten. Ruimere openingsuren hebben een kostprijs. Banken hebben er de voorbije jaren ook voor gekozen steeds meer op afspraak te werken. Soms is dat nu al mogelijk tot 20 uur.

En voor sommige zaken kunnen klanten nu al telefonisch terecht tijdens veel uitgebreidere uren. KBC Live en de contactcentra van ING België en Belfius zijn tijdens de week beschikbaar van 8 uur tot 22 uur en zaterdag van 9 uur tot 17 uur. Bij BNP Paribas Fortis kan dat op werkdagen zelfs al vanaf 7 uur.