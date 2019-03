Banken lanceren eindelijk supersnel betalen

Terwijl het bij een klassieke overschrijving een tot meerdere dagen kan duren voor de betaling wordt verwerkt is het bij flitsbetalingen net de bedoeling dat alles op luttele seconden afgehandeld wordt. Of de begunstigde nu klant is bij dezelfde bank of niet: het geld staat nagenoeg meteen op diens rekening. Ook tijdens weekends of feestdagen is dat mogelijk.