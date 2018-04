Banken leiden oudere werknemers naar zorgsector

Gaan oudere Belgische bankiers straks in de zorg aan de slag? De Belgische bankenkoepel werkt aan een proefproject om de 50-plussers in de branche zo een elegante exit uit de financiële sector te gunnen.

De Belgische bankenfederatie Febelfin voert momenteel met de social profit-sector over een uitwisseling van oudere werknemers. Die onderhandelingen, waarbij ook de VDAB en het Federaal Agentschap voor Beroepsrisico's Fedris zijn betrokken, zouden ten laatste begin volgend jaar moeten uitmonden in een concreet proefproject.

Overstappen naar de zorg is geen voor de hand liggende carrièrezet voor oudere werknemers in de banksector, maar Febelfin-CEO Karel Van Eetvelt ziet er veel voordelen in voor beide partijen.

'Geen enkele sector heeft meer 50-plussers in de rangen als de banken,' klinkt het. 'Meer dan 36 procent van de werknemers is hier ouder dan vijftig. De leeftijdspiramide zal een probleem worden. Vooral omdat banken ook steeds minder nood hebben aan administratieve profielen, terwijl IT-jobs en juridische functies meer in de lift zitten.'

Soepeler regelgeving nodig

'Tegelijk merk je dat de zorgsector volop aan het professionaliseren is en dat er een grote nood bestaat aan mensen met meer financiële competenties. En dat zijn net de profielen die sterk aanwezig zijn in de banksector.'

36,2 procent Aantal oudere werknemers Liefst 36,2 procent van de werknemers in de Belgische banksector is ouder van 50.

Van Eetvelt benadrukt dat het nog om een proefproject gaat, en dat er nog heel wat praktische vragen moeten worden opgelost. 'We moeten bijvoorbeeld heel goed nadenken over hoe we die oudere werknemers begeleiden bij die overstap, ook over de loonvoorwaarden zijn er nog geen beslissingen. We moeten vermijden dat er zich een cultuurshock voordoet als ze aan de slag gaan in de zorg. Een andere hinderpaal is de regelgeving, die op bepaalde punten moet worden versoepeld als we zo'n uitwisselingssyteem op grote schaal willen lanceren.'

ING-impact

Het proefproject van Febelfin zet nog eens dik in de verf hoezeer banken vandaag worstelen met hun oudere werknemers. ING België kreeg vorig jaar bakken kritiek toen het de 55-plussers in de bank een regeling voorlegde die hen de kans gaf om thuis te zitten met behoud van 80 procent van hun loon. Als gevolg van de heisa die daarover ontstond besloot de federale regering bedrijven die oudere werknemers betaald willen thuiszetten voortaan financieel te bestraffen.

'De bedoeling van dit project is net te vermijden dat zo'n verhaal zich nog eens voordoet,' geeft Van Eetvelt mee. 'Wat er bij ING is gebeurd heeft een impact op de hele sector.'