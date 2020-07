'Banken maken het fintechspelers te moeilijk'

Nieuwe betaal- en budgetapps botsen in ons land nog te veel op barrières om hun nieuwe diensten vlot te kunnen aanbieden. Met de oprichting van de belangengroep PayBelgium willen ze het tij keren.

Met de open bankenmarkt zette de Europese Commissie de deur open voor allerlei nieuwe diensten in de betaalsector. Fintechbedrijven, technologiegiganten en banken kunnen apps ontwikkelen die een beroep doen op rekeninggegevens van klanten die voordien het exclusieve terrein waren van de banken. Denk aan nieuwe budget- of betaalapps, of diensten om rekeninggegevens van meerdere banken te combineren.