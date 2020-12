Banken maken veranderen van spaarrekening makkelijker

De service bespaart klanten - Bankswitching richt zich zowel tot particulieren als tot bedrijven - behoorlijk wat paperassenwerk omdat de banken schuldeisers en terugkerende betalers op de hoogte brengen van het nieuwe rekeningnummer. Ook de vereffening van de oude spaarrekening wordt onderling geregeld. De dienst is kosteloos.

Geen prijsbrekers

De voorwaarde is wel dat de twee banken waartussen de klant switcht gebruikmaken van Bankswitching. Momenteel bieden BNP Paribas Fortis, ING België, KBC, Axa Bank België, Bpost Bank, Crelan en diens dochter Europabank en VDK Bank de service aan.

De Belgische banken voerden Bankswitching begin 2018 in. Tot vandaag was die service bedoeld om particuliere klanten en ondernemingen makkelijker van zichtrekening te helpen veranderen. Vorig jaar maakten iets meer dan 68.500 klanten gebruik van die overstapdienst, een fractie minder dan in het recordjaar 2018.