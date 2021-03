Banken moeten energiescore woning opvragen bij afsluiten lening

Risicoanalyse

Het EPC-certificaat is sinds 2009 verplicht bij nieuwbouw, en bij de verkoop of verhuur van bestaande residentiële gebouwen. Verkopers moeten het EPC-certificaat kunnen voorleggen, maar vaak heeft de koper-kredietnemer dat nog niet in handen bij het afsluiten van zijn lening. In dat geval moet de bank het achteraf opvragen bij de klant, als het niet beschikbaar is in regionale databanken. ‘Als het gebouw niet over een EPC-certificaat beschikt, moet de klant dat niet aanvragen louter en alleen voor het afsluiten van een krediet’, luidt het bij de Nationale Bank.