Banken moeten strenger zijn met woonkredieten

De Nationale Bank zet verdere stappen om de banken aan te zetten strenger te zijn met het toekennen van woonkredieten. Gouverneur Pierre Wunsch vreest anders problemen als de vastgoedmarkt verslapt. David Adriaen EN Bert Broens

1 Wat is het probleem?

De Nationale Bank vindt dat de Belgische banken door de sterke concurrentie te gemakkelijk geld lenen aan gezinnen om vastgoed te kopen. ‘We zien dat de kredieten te soepel worden toegekend en we zien ook dat de marges dalen’, waarschuwde gouverneur Pierre Wunsch drie maanden geleden.

De Nationale Bank, die moet waken over de stabiliteit van de financiële instellingen, wil vermijden dat de banken zich te hard blootstellen aan de vastgoedmarkt. De meeste Europese vastgoedmarkten hebben een correctie ondergaan in de nasleep van de financiële crisis. Maar ons land is daar tot dusver aan ontsnapt. Steeds meer specialisten, van het IMF tot de OESO, waarschuwen voor een overwaardering van het Belgische vastgoed. In België houden de meeste analisten het op maximaal 10 procent. De Nationale Bank spreekt van een overwaardering van 6 procent.

Bij een stevige correctie lopen banken grote risico’s. Zeker bij klanten met een hoge quotiteit, de verhouding van de lening tot het waarde van het vastgoed. Als die hun lening niet kunnen aflossen en de woning moeten verkopen, dreigt die minder op te brengen dan het saldo van de lening.

2 Wat heeft de Nationale Bank al gedaan?

De toezichthouder waarschuwde al verschillende keren. Sinds de financiële crisis hebben de banken weliswaar al minder leningen toegekend die groter zijn dan de waarde van de woning. Zeker in de periode 2012 en 2015 zijn ze wat strikter geweest (zie tabel). Maar sinds 2016 worden gemakkelijker kredieten toegekend van meer dan 80 procent van de waarde van het vastgoed. Dat heeft de Nationale Bank al op de korrel genomen.

Wunsch waarschuwde de banken meermaals en stelde aan de regering voor een contracyclische kapitaalbuffer in te voeren omdat een alarmdrempel was overschreden. Dat is een mechanisme om banken ertoe aan te zetten minder krediet toe te kennen door ze te verplichten meer kapitaal aan te houden.

Na de jongste waarschuwing drie maanden geleden is de situatie niet verbeterd. ‘De kredietnormen die de banken hanteren, zijn verslechterd’, zegt de Nationale Bank. Ze vindt dat daarom bijkomende maatregelen nodig zijn om het financiële systeem te vrijwaren.

3 Welke actie wordt ondernomen?

In een eerste fase gaat de Nationale Bank het gesprek met de financiële sector aan. Ze heeft een reeks ‘verwachtingen’ opgesteld voor de banken en verzekeraars die ook activiteiten rond vastgoed hebben. ‘Het gaat om normen en criteria’, zegt woordvoerder Geert Sciot, die nog geen details kan geven. Mogelijk gaat het om zaken als de quotiteit.

De toezichthouder zal geen leningen verbieden. Wel wil hij dat de banken de ‘verwachtingen’ ter harte nemen en zo voorzichtiger zijn met het toekennen van woonkredieten. Die maatregel moet vanaf volgend jaar in werking treden.

4 Wat vinden de banken daarvan?

Karel Van Eetvelt, de topman van sectorfederatie Febelfin, is het ermee eens dat banken bij hun kredietverstrekking moeten kijken naar de risico’s. ‘Het is soms een moeilijke maatschappelijke discussie, maar banken kunnen niet aan iedereen een krediet toekennen om een eigen huis te kopen’, zegt Van Eetvelt. Enkele jaren geleden zette toenmalig Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) zich scherp af tegen een voorstel vanuit de banksector voor een begrenzing van woonkredieten.

Van Eetvelt wijst ook op de dubbele houding van de Europese Centrale Bank (ECB). ‘De economische afdeling geeft met haar beleid van negatieve rente de banken het signaal de economie te stimuleren door meer krediet toe te kennen. Maar de prudentiële dienst doet net het tegenovergestelde en maant aan tot voorzichtiger kredietverlening.’

5 Wat is de impact voor wie een huis wil kopen?

Dat valt moeilijk in te schatten, want de verwachtingen van de Nationale Bank zijn nog niet concreet bekend en het is nog niet duidelijk in welke mate die vertaald worden in kredietvoorstellen van banken. Maar zowat iedereen is het erover eens dat de rente nog een tijd laag blijft en er dus nog goedkope kredieten zullen zijn. De bouwsector waarschuwt wel dat een strengere kredietverlening zeker niet tot een vastgoedcrisis mag leiden. ‘Alle types kredieten moeten mogelijk blijven als ze niet risicovol zijn’, zegt Robert de Mûelenaere van de Confederatie Bouw.

Schermvullende weergave