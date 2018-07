Banken onderzoeken alliantie voor geldautomaten

Een aantal kleine en middelgrote banken in ons land gaan bekijken of ze de krachten kunnen bundelen op het vlak van de dure geldautomaten. Dat zeggen meerdere bronnen in de sector. Het doel is te kunnen besparen.

Hoewel de Belgen steeds vaker betalen met kaart of smartphone, blijven we verslingerd aan cash. Vorig jaar haalden we nog 39 miljard euro uit de muur, al is dat bedrag na de piek in 2014 (42 miljard euro) aan het dalen, leren cijfers van bankenkoepel Febelfin.

Die cash is duur voor de banken. Een studie van consultant Monitor Deloitte, die De Tijd kon inkijken, op vraag van Febelfin toont voor het eerst hoe duur. Ze leert dat de elf banken die deeknamen aan de studie, goed voor bijna de hele markt, in 2016 samen 161 miljoen euro dienden uit te trekken om hun park van bijna 8.800 geldautomaten draaiende te houden. Dat is 54 eurocent per transactie.

Bovendien zijn de meeste van die toestellen ook flink verouderd. Twee derde gaat al zeker zes jaar mee en een derde meer dan acht jaar. Dat maakt de machines kwetsbaar voor criminaliteit zoals plofkraken, bleek de voorbije weken.

Ook om andere redenen, zoals de uitfasering door Microsoft van Windows 7, staan de banken daarom voor miljoeneninvesteringen in nieuwe flappentappers. En dat op een slecht moment, nu cash op zijn retour is en de winstgevendheid van de sector onder druk staat.

Beginfase

Een aantal kleine en middelgrote banken, waaronder Argenta, Crelan, AXA, Beobank, Bpost Bank en VDK, hebben daarom besloten na te gaan of en hoe ze kunnen samenwerken. Een mogelijke optie daarbij is dat individuele banken geen toestellen meer bezitten, maar een vaste kostprijs betalen voor het gebruik ervan. Ze zouden wel nog de locaties nog kiezen. Dat was ook het voorkeurscenario van de meeste banken in de studie van Monitor Deloitte die vijf mogelijkheden onderzocht.

Het nieuwe project zit nog in de beginfase. Volgens onze informatie heeft Montor Deloitte wel al een voorstel op tafel gelegd om het genoemde scenario, met een gedeeltelijke alliantie dus, op zijn haalbaarheid te onderzoeken. Dat heeft echter nog niet geleid tot een opdracht voor een studie.

Onenigheid

De banken nemen met hun afspraak de draad van de studie dus weer op. Door onenigheid onder de vier grootbanken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) over de te volgen weg bleef die studie dode letter. Meerdere bronnen wijzen erop dat vooral KBC niet voor samenwerking te vinden was, wegens de eigen strategische prioriteit om te investeren in digitalisering.

Diverse bronnen zeggen nu dat de deur openstaat voor de grootbanken. 'Als een of meerdere grootbanken willen meedoen, gaan we ons veto niet stellen', zegt een bankier. Die meent dat het momentum er is om samen te werken. ‘Ofwel kopen we zelf nieuwe automaten, ofwel doen we het samen.'

‘Het is bijna waanzin dat we er in België niet in slagen meer samen te werken. Dat zou in het belang van de hele sector zijn. Nu is elk bezig met zijn eigen investeringen. Dat is kortzichtig’, zegt een andere bankier. Voor onder meer Bancontact vonden de banken elkaar wel. In het buitenland zijn er wel voorbeelden van samenwerking voor de toestellen, zoals Geldservice Nederland (ABN AMRO, Rabobank en ING).

Besparingen

De wil om samen te werken is niet ingegeven door de plofkraken. ‘Dit is puur onkostengedreven’, valt elders te horen. ‘De banken willen hun uitgaven drukken en dit kan een middel zijn.’ De studie becijferde dat samenwerking tot 60 miljoen euro besparingen per jaar kan opleveren. Daar staan wel investeringen tegenover.

Een alliantie kan leiden tot een verdere daling van het aantal automaten en mogelijk het verdwijnen van een aantal mogelijkheden door uniformisering. Zonder krachtenbundeliing daalt het aantal op 'natuurlijke' wijze, door de sluiting van bankkantoren, met 1,5 procent per jaar, aldus Monitor Deloitte.