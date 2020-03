Banken riskeren 6,5 miljard met bazooka

Waarborgregeling

Worstcasescenario

Veel details over de overheidsgarantie van 50 miljard zijn er nog niet. Febelfin-voorzitter Johan Thijs merkte wel al op dat een enkele onderneming hooguit zal kunnen onderhandelen over een krediet of kredietlijn van 50 miljoen euro. Is er meer nodig, dan moet ook de overheid mee om de tafel. Verdere modaliteiten van het plan worden in de loop van de komende uren en dagen uitgewerkt, viel maandag bij Febelfin te horen. Het is de bedoeling dat alles tegen 27 maart 'up and running' is.