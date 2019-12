Banken sabelen dit jaar ruim 75.000 banen weg

Het nieuws dat UniCredit nog eens 8.000 jobs gaat schrappen, doet de teller voor de banksector verder oplopen. Voor 2019 gaat het al om ruim 75.000 banen, bijna allemaal in Europa.

Jean-Pierre Mustier, de Franse topman van de Italiaanse grootbank UniCredit, schudt opnieuw flink aan de boom. Een nieuw strategisch plan om de financiële instelling uit het slop te halen heeft een forse sociale prijs: er sneuvelen 8.000 banen.

UniCredit is lang niet de eerste bank die dit jaar het snoeimes stevig hanteert. Het persbureau Bloomberg berekende dat de aankondigingen in de sector dit jaar alleen al goed zijn voor 73.500 arbeidsplaatsen die in 2019 en de volgende jaren voor de bijl gaan.

Schermvullende weergave ©Mediafin

Met de Belgische grootbank BNP Paribas Fortis, niet opgenomen in de telling van Bloomberg, erbij stijgt het cijfer naar 75.700. Het is opmerkelijk genoeg niet de enige Belgische speler aan de top van de rangschikking (zie tabel). Ook KBC staat in de lijst. Daar gaan in België en Tsjechië eveneens ongeveer 2.200 jobs verloren door een combinatie van maatregelen.

Het totaal wordt wel wat vertekend door de zware ingreep bij de Duitse reus op lemen voeten Deutsche Bank. Die kondigde in juli een mokerslag aan: 18.000 jobs verdwijnen als onderdeel van een radicale reorganisatie.

Het totaal kan nog oplopen. De Britse zakenkrant Financial Times schreef in oktober dat de Brits-Aziatische speler HSBC mogelijk nog eens 10.000 banen schrapt nadat eerder dit jaar al het mes in 4.000 jobs was gegaan. Het is wachten op nieuws daarover.

Europese banken

Ruim 86 procent van het banenverlies situeert zich bij de Europese banken. De rest komt vooral op rekening van Noord- en Zuid-Amerika. Het Europese overwicht legt de fundamentele problemen van de sector bloot. Die kampt bij ons met een schadelijke cocktail van een versnelde overschakeling naar digitaal bankieren, een gefragmenteerde markt, een slabakkende economie en een aanhoudend lagerenteklimaat. Daar komen nog de internationale handelsspanningen bovenop, die het exportgerichte continent hard treffen, en problemen zoals de brexit.

Het is dan ook niet te verwonderen dat de directiekamers van de Europese banken alle zeilen bijzetten om te snijden in de onkosten zodat de winst op peil kan blijven. Het contrast met de VS is groot. Overheidsmaatregelen en een stijgende rente hebben de Amerikaanse financiële spelers na de crisis van een decennium geleden er vrij snel bovenop geholpen.

In Europa worstelen hun tegenhangers nog met de verre uitlopers van die crisis. Dat weerspiegelt zich in de evolutie van de werkgelegenheid. De grootste tien banken van de VS zien het aantal arbeidsplaatsen al zowat zes jaar stabiel blijven, terwijl de tien topspelers in Europa het grootste deel van die tijd bleven bloeden. Niet te verwonderen dat de Europese banken op de beurs een stuk minder waard zijn dan de Amerikaanse.