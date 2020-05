‘Banken sluiten Antwerpse diamant uit van coronasteun'

De Antwerpse diamantbedrijven klagen dat ze geen beroep kunnen doen op de coronamaatregelen van de Belgische banken. 'Elk dossier uit de diamantsector wordt a priori uitgesloten.'

De Belgische banken en de overheid werkten anderhalve maand geleden een omvangrijk noodplan uit dat bedrijven meer ademruimte geeft als ze door de coronacrisis in financiële moeilijkheden terechtkomen. Behalve betalingsuitstel voorziet het plan in 50 miljard euro aan overbruggingskredieten met staatswaarborg.

Maar hoewel heel wat Antwerpse diamantbedrijven ernstige betaalproblemen ondervinden, vangen ze volgens de sectororganisatie AWDC bot als ze bij de banken aankloppen voor zo'n coronakrediet.

Reputatieprobleem

De houding van de banken staat dus haaks op wat de regering zegt. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid Margaux Donckier Woordvoerster AWDC

Dat is niet heel verrassend. Sinds KBC in 2014 de Antwerpse Diamantbank sloot, slagen de Antwerpse diamantbedrijven er niet of nauwelijks in een rekening of een lening af te sluiten bij een Belgische bank. Omdat de diamantindustrie met een enorm reputatieprobleem zit voor belastingontduiking en witwassen verkiezen de banken er geen zaken mee te doen. De Antwerpse diamantairs proberen al een zestal jaar een oplossing uit te werken met de Belgische bankenkoepel Febelfin, zonder succes.

Door de sector ook coronakredieten te ontzeggen ontlopen de banken helemaal hun verantwoordelijkheid, zegt het AWDC. 'We merken dat banken dossiers uit de diamantsector a priori niet bekijken', zegt woordvoerster Margaux Donckier. 'Dat doen ze zelfs als de bedrijven die steun vragen beantwoorden aan alle voorwaarden van het bankenplan. Nochtans heeft minister van Financiën Alexander De Croo gezegd dat elk bedrijf dat aan de voorwaarden voldoet, beroep kan doen op de steunmaatregelen. De houding van de banken staat dus haaks op wat de regering zegt. Ze ontlopen hun verantwoordelijkheid.'

Wet basisbankdiensten

De timing van de lockdown komt ongelegen voor de diamantairs. Normaal zou de Kamer deze lente stemmen over een wetsontwerp van CD&V dat voorziet in een basisbankdienst voor bedrijven. Bankiers zouden diamantairs dan moeten aanvaarden. Een week voor de stemming werd de lockdown ingevoerd. 'Daardoor is dit dossier nog altijd hangend in het parlement', zegt Donckier.