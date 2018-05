Banken verharden strijd om uw woonkrediet

Belgen die een woning willen kopen kunnen de komende maanden wellicht tegen interessantere voorwaarden lenen . KBC mengt zich in de prijzenoorlog op de Belgische hypotheekmarkt. De grootbank publiceerde gisteren beter dan verwachte kwartaalresultaten. Maar in België stonden de winstmarges onder druk.

‘Grote banken lanceerden de voorbije maanden een offensief voor de woonkredieten , waardoor ons marktaandeel kromp’, legt KBC-topman Johan Thijs uit. ‘Om dat recht te trekken, boden we goedkopere tarieven aan. Dat woog stevig op onze winstmarges.’

Thijs voorspelt een verdere strijd tussen de banken en laat doorschemeren dat ook KBC zich daar nog in zal mengen.

Maar volgens hem gaan sommige banken te ver. ‘Het is geen gezonde zaak dat sommige grootbanken marktaandeel willen winnen terwijl de winstgevendheid daardoor verder onder druk staat.’

Prijzenoorlog

Elders in de sector wordt erop gewezen dat sommige grote spelers onlangs de prijzenoorlog nieuw leven hebben ingeblazen . Dan wordt vooral gekeken naar Belfius, naast kleinere prijsbrekers zoals de onlinebanken Keytrade en Hello Bank.

Belfius wilde daar gisteren niet meteen op ingaan. ‘We bieden competitieve tarieven aan omdat de markt voor woonkredieten bijzonder belangrijk is voor ons’, zegt een woordvoerster. De marktleider BNP Paribas Fortis, eigenaar van Hello Bank, en ING België wilden gisteren evenmin in hun kaarten laten kijken.