Banken verhogen limieten contactloos betalen

De Belgische banken hadden eind maart al aangegeven dat ze onderzochten of ze de limieten voor contactloos konden optrekken. Contactloos betalen met de bankkaart was tot dusver mogelijk voor betalingen tot 25 euro. Daarnaast was er nog een daglimiet van 50 euro voor wie meerdere betalingen na elkaar doet. Daar komt nu verandering in. Het plafond voor contactloze betalingen met de kaart wordt verhoogd naar 50 euro. De daglimiet bedraagt voortaan 100 euro.