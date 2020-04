Banken verleenden al 160.000 betaalpauzes

Drie weken nadat die regeling in werking is getreden, hebben dus al meer dan 160.000 bedrijven en particulieren daar gebruik van gemaakt, leren nieuwe cijfers van de bankenkoepel Febelfin. Meer dan 66.000 kregen betaaluitstel voor hun woonkrediet. Meer dan 96.000 keer werd uitstel van betaling gegeven voor bedrijfskredieten. In totaal gaat het over een onderliggend kredietvolume van 13,8 miljard euro, of gemiddeld 142.000 euro per krediet bij bedrijven.