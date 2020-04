Banken verleenden al 86.000 keer betaalpauze

Bedrijven en particulieren die in financiële problemen dreigen te komen door de pandemie, kunnen bij hun bank tot zes maanden uitstel van betaling voor hun lening of woonkrediet krijgen. Daarvoor moeten ze wel aan een reeks voorwaarden voldoen. De hypotheeknemers mogen bijvoorbeeld niet meer dan 25.000 euro spaargeld hebben om kans te maken op een betaalpauze .

Meer aanvragen verwacht

De regeling, die eind maart werd afgekondigd, trad vorige week in werking. Sindsdien hebben de banken al uitstel van betaling toegekend voor 46.000 bedrijfskredieten en 40.000 woonkredieten. Op die manier hebben de banken al 1 miljard euro aan extra financiële ademruimte gegeven aan bedrijven en particulieren, meldt Febelfin.

De meeste aanvragen voor een betaalpauze bij hypotheekleningen komen van 'kwetsbare klanten', wier inkomen door de coronacrisis onder 1.700 euro netto per maand is gezakt.

