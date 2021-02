Banken verlengen betaalpauze voor ondernemers

Extra engagement

Voor particulieren wijzigt niets, meldt een bron. Voor hen loopt de deadline voor de betaalpauze eind maart af. Eerder was wel al gebleken dat huiseigenaars maar in zeer beperkte mate een beroep hebben gedaan op betaaluitstel voor hun hypotheekleningen.

Ophef

Met de nieuwe verlenging reageren de banken op de ophef die de voorbije dagen was ontstaan over berichten dat de sector zich hard zou opstellen tegen bedrijven en zelfstandigen die extra kredieten vroegen of om een langere betaalpauze vroegen. Die getuigenissen lokten verbolgen reacties uit in de politieke wereld.