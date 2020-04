Banken verstrekten al voor 4 miljard coronakredieten

Door het coronavirus moesten veel bedrijven noodgedwongen sluiten, zoals dit café in Ledeberg. De banken bieden in sommige gevallen een reddingsboei.

De Belgische banken hebben afgelopen maand al voor 4 miljard euro aan kredieten met een looptijd van een jaar verschaft aan bedrijven. Tegelijk verleenden ze al meer dan 200.000 keer betaalpauze aan particulieren en ondernemingen die door de coronacrisis in de problemen dreigen te komen.

De Belgische banken en de overheid werkten vorige maand een regeling uit die steun moet geven aan particulieren en klanten die door de coronacrisis in financiële problemen dreigen te komen. Dat coronaplan bestaat uit twee luiken. Bedrijven en particulieren die door de coronacrisis financiële moeilijkheden ondervinden, kunnen onder bepaalde voorwaarden tot zes maanden uitstel van betaling krijgen van hun woonkrediet of lening.

Daarnaast werd nog een regeling uitgewerkt die banken de mogelijkheid geeft om bedrijven kredieten met een overheidswaarborg te verlenen. Die 'bazooka' heeft een omvang van 50 miljard euro.

Kredieten met staatswaarborg

Sinds begin april verstrekten de banken zo'n 17.000 nieuwe leningen met een looptijd van een jaar aan bedrijven, laat de Belgische bankenkoepel Febelfin donderdag weten in een persbericht. In dat cijfer zitten zowel gewone kredieten als leningen met een staatswaarborg, verduidelijkt Febelfin. Opmerkelijk: de nood aan extra kredieten was ongeveer even hoog bij kmo's en zelfstandigen als bij grote bedrijven.

Een exact cijfer voor het aantal kredieten met staatswaarborg geeft de bankenfederatie niet. Maar omdat die 'bazooka' eigenlijk nog maar twee weken in werking is, is het aantal leningen met staatsgarantie nog vrij beperkt.

Febelfin geeft ook een update over het tweede luik van het coronaplan: de betaalpauze. Deze maand verleenden de banken al meer dan 200.000 keer uitstel van betaling aan particulieren en bedrijven, klinkt het. Dat zijn er ongeveer 40.000 meer dan een week geleden. Meer dan 90.000 hypotheeknemers kregen uitstel van betaling voor hun woonkredieten, terwijl ruim 115.000 bedrijven op de pauzeknop mogen duwen voor de aflossing van hun lening. In totaal gaat het om een onderliggend kredietvolume van 10 miljard euro of gemiddeld 105.000 euro per krediet.

