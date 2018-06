Banken vragen actie tegen golf van plofkraken

In de Henegouwse gemeente Seneffe brachten twee gemaskerde mannen afgelopen nacht een bankautomaat tot ontploffing. Dat meldde vrijdag VTM Nieuws. De gangsters gebruikten gas om de automaat aan een ING-kantoor op te blazen. Over de omvang van de buit is nog niets bekend.

Het is de vierde keer in enkele weken dat er een zogenaamde plofkraak plaatsvindt in ons land. in de nacht van dinsdag op woensdag was er nog een plofkraak op een bankautomaat van een postkantoor in Boechout. Eerder waren er nog soortgelijke overvallen in Kinrooi en Buggenhout.