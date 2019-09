Banken wacht pijnlijke herfst

Na ING België en BNP Paribas Fortis is KBC nu al de derde Belgische grootbank die volop snoeit om de lage rente en de razendsnelle digitalisering in de branche te counteren. Ook voor andere banken dreigen de komende maanden nog pijnlijk te worden.

'Alles verandert tegen 300 kilometer per uur. Dan wil ik niet degene zijn die zegt dat we niets moeten doen.' KBC-topman Johan Thijs wond er enkele maanden geleden al geen doekjes om dat hij belangrijke ingrepen plande bij de tweede grootste bank en verzekeraar van het land.

Woensdagochtend werd duidelijk wat Thijs precies in petto had voor KBC. Tijdens een bijzondere ondernemingsraad werd bekend dat in ons land de komende drie jaar 1.400 jobs sneuvelen - 9 procent van de ongeveer 15.300 personeelsleden. Ook de contracten met 400 externe contractuelen worden stopgezet. Niemand moet gedwongen vertrekken, de ontslagen worden ingevuld met pensioenen en natuurlijk verloop.

De geplande herstructurering bleef maandenlang een goedbewaard geheim. Maar Thijs heeft nooit onder stoelen of banken gestoken waarom hij moet ingrijpen bij de bank. Steeds meer klanten bankieren enkel nog met de smartphone en tonen zich bereid om voor hun geldzaken aan te kloppen bij alternatieve fintechbedrijven. Om daar beter op in te spelen moet je als bank snel kunnen handelen. Dat kan alleen als je logge managementstructuren overboord gooit en zwaar investeert in nieuwe digitale diensten.

Verdienmodel

Geen evidente oefening. De bank moet die bovendien nog eens maken op een moment dat de lage rente haar verdienmodel steeds meer onder druk zet. Al zou je dat misschien niet zeggen als je naar de halfjaarresultaten van KBC kijkt.

Het heeft geen zin meer de minimumrente op de spaarboekjes te behouden. Erik Van Den Eynden, CEO ING België

In moeilijke marktomstandigheden wist de bank en verzekeraar over de eerste zes maanden van het jaar een nettowinst voor te leggen van 1,18 miljard euro. Daarmee deed de beursgenoteerde groep het nagenoeg even goed als in dezelfde periode vorig jaar, terwijl veel andere banken hun winsten zagen terugvallen.

Maar wie het halfjaarrapport wat meer in detail bekijkt, merkt dat de lage rente KBC parten begint te spelen. KBC België, toch nog steeds goed voor bijna de helft van de groepswinst, zag de nettowinst in de eerste jaarhelft met 17 procent slinken omdat de rente-inkomsten van de bank onder druk blijven staan.

We evolueren naar een Japans scenario, waarin de banken al 25 jaar met een lage rente leven. Marc Raisière, CEO Belfius

Die trend zal niet meteen keren. Als de Europese Centrale Bank (ECB) volgende week een nieuw stimuluspakket lanceert, zit daar waarschijnlijk een verdere renteverlaging bij. Door nu in te grijpen hoopt KBC zich wellicht nog meer renteleed te besparen.

De rente-inkomsten blijven de komende maanden onder druk staan. Max Jadot, CEO BNP Paribas Fortis

KBC is niet de enige bank die moet ingrijpen. ING België deed dat drie jaar geleden al, op een bijzonder radicale manier. En eerder dit jaar besloot BNP Paribas Fortis dat er de komende drie jaar 2.000 jobs verdwijnen. Topman Max Jadot liet dinsdag verstaan dat de rente-inkomsten de komende maanden verder onder druk blijven. Bijkomende besparingsmaatregelen zijn evenwel niet aan de orde.

Als ze het zich kunnen permitteren, zit er voor banken niks anders op dan te besparen. Dit gaat pijn doen. Bank of America Merrill Lynch

Waarnemers stellen dat KBC niet de laatste bank is die de tering naar de nering moet zetten. Analisten van Bank of America Merrill Lynch waarschuwden deze week voor een stormachtige herfst voor de sector. ‘Om uit deze moeilijke situatie te geraken zijn drie zaken nodig. De rente moet naar omhoog, er moet een stabiele regelgeving komen en het Europese bankunieproject moet volledig worden afgerond. In geen van de drie gevallen zal dat snel gebeuren. Als ze het zich kunnen permitteren, zit er voor de banken niets anders op dan te herstructureren. Dit gaat pijn doen.’

