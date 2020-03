Banken wachten af met dividend

Ook de Belgische banken en verzekeraars overwegen hun dividend te schrappen of minder cash naar de aandeelhouders te laten vloeien. De toezichthouder lijkt niet van plan hen te dwingen de vinger op de knip te houden.

Steeds meer bedrijven sturen wegens de coronacrisis hun dividendbeleid bij en verkiezen tijdelijk minder cash uit te keren aan hun aandeelhouders. De lingeriefabrikant Van De Velde, de producent van raamprofielen Deceuninck, de bioscoopgroep Kinepolis en de uitgever Roularta kondigden aan dat ze hun dividend over 2019 schrappen. Analisten vragen zich af of een klepper als AB Inbev nog even gul zal zijn als voordien.

De vraag rijst wat de Belgische banken zullen doen. Als bedrijven en particulieren in de problemen komen, dreigen ze forse verliezen op hun kredietportefeuilles te slikken. Ook gaven ze aan een flink deel van de eerste schokken op te vangen met het garantiesysteem van 50 miljard euro, dat ze met de federale overheid en de Nationale Bank uitwerkten. In een worstcasescenario, waarbij bedrijven de nieuwe kredieten uit het waarborgsysteem niet aflossen, kost dat de Belgische banken 6,5 miljard euro extra.

Vestzak-broekzak

Banken vragen zich daarom af of ook zij hun dividendbeleid moeten bijsturen. Bij de overheidsbank Belfius, die in februari aankondigde 161 miljoen euro uit te keren boven op een interim-dividend van 100 miljoen, ligt het thema op tafel. 'Een dividend is weinig houdbaar', merkt een bron op.

Eerder was bij BNP Paribas Fortis te horen dat de bank van plan was om ongeveer 90 procent van haar winst als dividend naar de Franse moedergroep te laten vloeien, wat neerkomt op zowat 1,9 miljard euro. De groep ziet nog geen reden om daarvan af te wijken, was dinsdag in de wandelgangen te horen. Het stabiele dividendbeleid van de voorbije jaren zou dus niet veranderen. 'Dat maakt op zich ook niet veel uit', zegt een bron. 'Als we in België financiering nodig hebben, komt dat van de groep terug.' Een vestzak-broekzakoperatie, met andere woorden.

Bij ING België beslist de algemene vergadering van de bank eind april welk dividend naar de Nederlandse hoofdaandeelhouder stroomt. Pas dan wordt er gecommuniceerd. KBC plant ongeveer 1 miljard euro aan dividenden uit te keren, boven op de interim-coupon van 400 miljoen euro over 2019 die vorige herfst is uitbetaald. Tegelijk wil de groep maximaal 5,5 miljoen eigen aandelen terugkopen om de koers te ondersteunen. Of ze die plannen wijzigt, is af te wachten. 'De raad van bestuur neemt een beslissing over het dividend en doet dat met gezond verstand zonder overbodige risico's te nemen', zei CEO Johan Thijs eerder deze week. Het dividendvoorstel van KBC staat wel nog op de agenda van zijn algemene aandeelhoudersvergadering in mei.

Zweedse plannen

De Zweedse centrale bank moedigde de financiële instellingen dinsdag aan de vinger op de knip te houden: de cash die normaal gezien bedoeld is om dividenden uit te keren kan nu beter worden ingezet om bedrijven te ondersteunen.