Banken wachten nagelbijtend op instructies coronasteun

Bankiers wachten al dagen op instructies over wie in aanmerking komt voor 'corona-steun' en wie niet.

Bijna een week nadat een steunplan werd afgesproken voor bedrijven en particulieren in nood, kunnen de banken hun klanten nog niet zeggen wie in aanmerking komt voor hulp en wie niet. 'Het blijft wachten op instructies.'

Bankiers worden overspoeld met vragen van bezorgde klanten. 'Twee op de drie mails die we ontvangen, komen van mensen die uitstel van betaling vragen', liet een kantoorhouder deze week optekenen.

Die vragen komen er nadat de regering en de banken afgelopen zondag een noodplan hebben uitgewerkt. Dat laat kosteloos uitstel van betaling en gewaarborgde overbruggingskredieten toe voor bedrijven en particulieren met financiƫle problemen door de coronacrisis. Maar de banken kunnen in het merendeel van de gevallen niet veel meer doen dan die vragen noteren.

De uitwerking van de modaliteiten van het noodplan is complex en neemt dagen in beslag.

Het wetsvoorstel, dat naast een garantieregeling van 50 miljard euro voor nieuwe kredieten voorziet in zes maanden kosteloos uitstel van kapitaal- en rentebetalingen voor getroffen bedrijven en hypotheeknemers, werd donderdag wel goedgekeurd door de kamer. Maar de praktische modaliteiten worden nog volop uitgewerkt door de bankenkoepel Febelfin en medewerkers van Financiƫn, een taak die al dagen in beslag neemt. De tijd dringt, want de maatregelen moeten begin volgende week in werking treden.

Eenvormig kader

'Het is de bedoeling dat alle banken volgens een richtlijn werken, dat er een eenvormig kader is voor iedereen', zegt een bankier. 'Als elke bank haar eigen invulling aan de noodplannen geeft, is de chaos compleet.' De meeste banken lijken dat draaiboek te volgen: zowat elke instelling wacht om kantoorhouders en agenten instructies te sturen, die dan kunnen bepalen wie voor hulp in aanmerking komt.

Dat stelt het geduld van veel kantoorhouders - en hun klanten - wel danig op de proef. 'We worden overspoeld met vragen, maar we kunnen geen antwoorden geven omdat we niets hebben gehoord van ons hoofdkwartier.'

Veel aflossingen

We hebben dringend teksten nodig. Volgende week eindigt de maand en wordt het eerste kwartaal afgesloten. Dan zijn er veel aflossingen. Een kantoorhouder

'We hebben dringend teksten nodig', vult een andere kantoorhouder aan. 'Volgende week loopt niet alleen de maand ten einde, ook het eerste kwartaal wordt dan afgesloten. Dan zijn er steevast veel aflossingen.' Als banken noodlijdende klanten niet op tijd ter hulp kunnen schieten, bestaat het risico dat die alsnog geld van hun rekening zien verdwijnen. Ook als ze problemen ondervinden door de coronacrisis.