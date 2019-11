Banken werken samen om kostprijs geldautomaten te drukken

Medio vorig jaar meldde De Tijd dat een aantal kleine en middelgrote banken in ons land onderzochten of en hoe ze kunnen samenwerken rond geldautomaten. Nu is de kogel door de kerk: vijf banken slaan de handen in elkaar in een joint venture met de naam Jofico, leert een akte in het Belgisch Staatsblad. Jofico staat voor Joint Financial Company en werd een week geleden opgericht.