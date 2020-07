Banken willen onbewuste discriminatie op kantoor aanpakken

Blanke werknemers in de banksector beseffen te weinig dat collega’s met een andere achtergrond vaak af te rekenen hebben met bewuste en onbewuste discriminatie. Via een nieuwe campagne hoopt de sectorvereniging banken aan te sporen werk te maken van een meer inclusieve bedrijfscultuur.

Uit een enquête die Febelfin vorige maand organiseerde bij een achthonderdtal werknemers in de Belgische banksector blijkt dat lang niet iedereen dezelfde visie heeft over diversiteit en discriminatie op de werkvloer.

Iets meer dan de helft van de Europese - lees: blanke - deelnemers meent dat zijn bank stappen doet om een meer inclusieve werkomgeving te creëren. Bij zwarte werknemers en personeelsleden met Noord-Afrikaanse roots is dat 34 en 24 procent.

Kwetsende grappen

Nog opmerkelijker zijn de verschillen in hoe werknemers sommige opmerkingen interpreteren die ze op kantoor te horen krijgen. Collega’s kunnen soms grapjes vertellen, vragen stellen of opmerkingen geven die onschuldig bedoeld zijn maar toch nog kwetsend of racistisch overkomen op de ontvanger.