Bankenfederatie vindt nieuwe CEO

Karel Baert, Master in de Rechten, startte zijn loopbaan in 1985 bij Braun, Claeys, Verbeke (nu Allen & Overy) als advocaat bij de Brusselse balie. Nadien werkte hij tien jaar bij Deutsche Bank in diversie functies in België en Duitsland. In 1995 stapte hij over naar Bpost waar hij aan de wieg stond van de oprichting van Bpost Bank. Sinds 2000 werkt hij voor Egon Zehnder, een wereldwijd managementadvies en executive search bedrijf.

'Bruggenbouwer'

'Karel Baert beschikt over een jarenlange ervaring in de financiële sector en meer specifiek in retail, corporate en private banking', zegt Febelfin-voorzitter Johan Thijs. 'Hij heeft bovendien met nationale en internationale bedrijven en organisaties in de financiële sector, in het bedrijfsleven en in politieke kringen samengewerkt. Ik heb er dan ook het volste vertrouwen in dat Karel als ervaren bruggenbouwer de visie en de strategie van de federatie verder zal waarmaken.'