Bankenjobs dit jaar waarschijnlijk onder 50.000

De werkgelegenheid in de sector daalde het voorbije decennium gemiddeld met 2,4 procent per jaar.

KBC is niet de enige bank die snijdt in het personeelsbestand . De laatste jaren kondigen de grootbanken met de regelmaat van de klok grote ingrepen aan. Ook bij de kleinere banken gaan jobs verloren, maar vaak minder opvallend door de lagere aantallen.

Dat alles heeft uiteraard een effect op de totale werkgelegenheid in de sector. Cijfers van de beroepsfederatie Febelfin tonen dat de Belgische banken op 1 januari van dit jaar nog 50.661 mensen in dienst hadden.

Dat is opnieuw een daling van 1,7 procent tegenover het jaar ervoor. In vergelijking met begin 2008 is de afname opvallend: toen waren er nog 63.041 werknemers. In goed tien jaar tijd ging een vijfde van de werkgelegenheid verloren.