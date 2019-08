Bankenlobbyist Vermaerke gaat fintechs adviseren

Vermaerke wordt lid van de adviesraad van Spencer, een nieuwe app rond budgetbeheer die Kestens binnenkort in de markt wil zetten.

Met Vermaerke haalt Kestens een naam als een klok binnen. De 58-jarige Oost-Vlaming was tot de herfst van 2017 gedelegeerd bestuurder van Febelfin, de koepel van de Belgische banken. Twaalf jaar lang was hij de belangrijkste spreekbuis en lobbyist voor de organisatie. Voormalig Unizo-topman Karel Van Eetvelt zou Van Maerke opvolgen als Febelfin-topman.

Vermaerke was lange tijd ook voorzitter van de Gentse Floraliën, maar zijn positie raakte daar onder druk nadat dat bloemenfestival zware verliezen leed door foute strategische keuzes. Sinds zijn vertrek bij Febelfin biedt Vermaerke, die ook voorzitter is van het Festival van Vlaanderen Internationaal, ook advies en coaching in de zakenwereld.