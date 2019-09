Bankenregulator wordt lobbyist voor banken

Adam Farkas, de uitvoerend directeur van de Europese bankenregulator EBA, stapt over naar een lobbyorganisatie van banken.

Adam Farkas (51), een Hongaar, wordt de CEO van de Association for Financial Markets in Europe (AFME), een belangenorganisatie van banken die actief zijn op de kapitaalmarkten in Europa. Het gaat onder meer om JPMorgan, Citi, Nomura, Natixis, Credit Suisse en Deutsche Bank. Aan die functie hangt een salaris van 1,8 miljoen euro vast.

Zijn overstap botst op heel wat kritiek. Als uitvoerend directeur van de European Banking Authority (EBA) sinds 2011 was Farkas verantwoordelijk voor de harmonisering van de bankenreglementering in de Europese Unie. De EBA is ook de organisator van de stresstests die op regelmatige basis worden gehouden om na te gaan of de banken in de Europese Unie bestand zijn tegen schokken in de economie en het financieel systeem.