Bankensheriff neemt bonussen in het vizier

De belangrijkste toezichthouder van de Europese banken vraagt dat die door de coronacrisis meer bescheidenheid aan de dag leggen als ze bonussen uitkeren.

In een interview met de Britse zakenkrant Financial Times hamert Andrea Enria, de voorzitter van het Europese Bankentoezicht, erop dat banken zich dit jaar 'extreem bescheiden 'tonen in hun bonusbeleid. De Europese Centrale Bank koos de Italiaan Enria twee jaar geleden als voorzitter van de raad van toezicht van het SSM, de waakhond waarmee de ECB toeziet op de grootste 118 banken van de eurozone. Enria geldt als de belangrijkste bankensheriff van Europa, wat zijn waarschuwing extra gewicht geeft.

4.850 Loon In 2017 ontvingen in Europa 4.850 bankmedewerkers een loon van meer dan 1 miljoen euro.

Enria spoort de banken aan zuinig te zijn met bonussen zodat ze extra cash hebben om hun kapitaalbuffers te verstevigen en extra kredieten te verstrekken nu de coronacrisis Europa in de zwaarste recessie in decennia dreigt te storten. Om die reden had de ECB de banken eerder aanbevolen zeker tot oktober geen dividenden uit te keren. Onder meer KBC en ING kondigden maandag aan dat ze ingaan op die oproep.

Voorlopig kunnen de banken zelf beslissen of ze in de bonussen van hun werknemers snijden en zal de ECB niet ingrijpen, zegt Enria. 'Maar als we dat moeten doen, so be it.'

Gemor

De ECB heeft de Europese banken dan wel aangespoord geen dividend uit te keren, ze heeft zich op andere terreinen wel soepeler opgesteld opdat de banken voldoende financiƫle ademruimte zouden hebben. De invoering van enkele strengere kapitaalregels werd tijdelijk opgeschort, en banken kunnen wel nog rente uitbetalen en ontvangen op bepaalde schuldeffecten die ze hadden uitgegeven.