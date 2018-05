Bankentaksen wegen op Belgische winst BNP Paribas

De Belgische retailtak van BNP Paribas hield zijn inkomsten op peil in het eerste kwartaal. Maar omdat alle bankentaksen in een keer in de boeken worden genomen, ging de winst voor gewone belastingen bijna een vijfde lager.

BNP Paribas Fortis wist in het eerste kwartaal wel 5 procent meer woonkredieten en leningen aan bedrijven te verschaffen via zijn retailnetwerk. De spaartegoeden gingen in dezelfde periode met 4,8 procent hoger in vergelijking met het eerste kwartaal van vorig jaar.