Bankfraudeurs spelen in op coronavirus

De jongste maand heeft 39 procent van de Belgen een phishingbericht ontvangen, blijkt uit een enquête van de banksector. Een vijfde van de phishingmails speelt in op het coronavirus.

De pandemie geeft fraudeurs nieuwe ideeën om mensen te misleiden en hen via phishing proberen geld afhandig te maken. 'Er zijn veel pogingen van mensen die gebeld worden door personen die zich voordoen als iemand van de bank', zegt Max Jadot, de CEO van BNP Paribas Fortis. 'Maar ik zeg zeer nadrukkelijk: de bank zal nooit per telefoon of e-mail iemands codes vragen.'