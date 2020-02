Bankier Ralph Hamers kan zeven keer meer verdienen

Door naar het Zwitserse UBS over te stappen gaat Ralph Hamers er financieel niet op achteruit. Als het loon van zijn voorganger Sergio Ermotti een indicatie is, kan Hamers een veelvoud verdienen van wat hij bij ING ontvangt.

Ermotti, die in november vertrekt bij UBS, had in 2018 recht op een totale vergoeding van 14,1 miljoen Zwitserse frank of 13,3 miljoen euro. In dat pakket zit Ermotti's vaste loon, maar ook bonussen en aandelen die over meerdere jaren worden uitbetaald, leert het jaarverslag van de Zwitserse bank.

Als CEO van ING verdiende Ralph Hamers datzelfde jaar 1,75 miljoen euro - bijna zeven keer minder dan zijn Zwitserse collega. Al zat er iets meer in. ING wilde twee jaar geleden het loon van zijn CEO met 50 procent optrekken, om zo op het niveau te komen van de toplui van beursgenoteerde bedrijven van een gelijkaardige omvang in Europa.

Maar na een storm van protest - ook de Nederlandse politiek was verbolgen over de plannen van de bank - bond ING in. De historie bleef nazinderen, en volgens waarnemers ligt ze mee aan de basis van Hamers' overstap naar Zurich.

'Bankiers bashen'

Hamers hield zich de voorbije maanden niet in over het thema. De publieke verontwaardiging en de discussie over strengere bonusregels voor de sector zullen ertoe leiden dat de beste financiële talenten Amsterdam passeren en hun kans elders wagen, redeneerde Hamers vorig jaar op de algemene vergadering van de groep.