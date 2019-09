Bankier van 'witwasbank' Danske vermist

De man leidde het filiaal van Danske Bank in Estland dat centraal staat in het witwasschandaal bij de financiële instelling.

In Estland is de politie verwoed op zoek naar Aivar Rehe. Dat is de bankier die in de periode 2006-2015 aan het hoofd stond van het lokale filiaal van de Deense bank Danske. Hij en het filiaal kwamen vorig jaar in opspraak toen bleek dat voor 200 miljard euro verdacht geld gepasseerd was via Danske Bank in Estland terwijl Rehe het daar voor het zeggen had. Mogelijk gaat het om het witwassen van geld.

Er lopen tal van strafonderzoeken naar het witwasschandaal bij Danske, maar voor zover bekend wordt Rehe daarbij niet geviseerd.

Rehe is vermist sinds hij maandagochtend om 10 uur zijn huis verliet om te gaan wandelen. Hij was gekleed in een zwarte jogging, maar had zijn telefoon niet bij. De man had ook zijn hond thuisgelaten.

Leven op het spel

Een woordvoerder van de politie van Estland zei aan het persbureau Bloomberg dat er redenen zijn om aan te nemen dat zijn leven op het spel staat. De familie van Rehe sloeg alarm toen bleek dat hij niet thuiskwam. De zoektocht wordt bemoeilijkt door het feit dat de omgeving van zijn huis bosrijk is. Tips van mensen die hem in de hoofdstad Tallinn zouden gezien hebben, leverden niets op.

Er lopen tal van strafonderzoeken naar het witwasschandaal bij Danske, maar voor zover bekend wordt Rehe daarbij niet geviseerd. De man heeft altijd volgehouden onschuldig te zijn, voor zover bekend ook tegenover speurders die hem ondervroegen. Danske is niet langer actief in Estland. Bepaalde toplui van de financiële groep zijn wel in staat van beschuldiging gesteld.