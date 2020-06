‘Bankieren en telecom zullen meer naar elkaar toegroeien'...

In december zagen ze elkaar voor het eerst, nu staat de krabbel onder een straffe samenwerking. Proximus-CEO Guillaume Boutin en zijn Belfius-collega Marc Raisière willen het digitale ankerpunt zijn voor de grote momenten in het leven. ‘Anders doen anderen dat voor ons.’

‘Zal ik anders naar buiten gaan?’, dolt Belfius-CEO Marc Raisière na de eerste vragen van het interview, toevallig alle gericht aan Guillaume Boutin, zijn evenknie bij Proximus. De sfeer tussen de bonzen van de twee overheidsbedrijven - Belfius volledig, Proximus voor de helft - is opperbest. Ze hebben net bekendgemaakt dat ze zich in elkaars armen storten.

'Samenwerking van formaat' Zowel Belfius als Proximus is de jongste maanden in zee gegaan met bedrijven die weinig van doen hebben met hun kernactiviteit. Belfius investeerde in de zoekertjessite Immovlan. Proximus sloot akkoorden voor de distributie van onlinekranten en tv-zenders met onder meer de eigenaar van VTM en Het Laatste Nieuws. Met die uitstapjes wapenen ze zich tegen het moeilijke klimaat in de telecom- en financiële sector. Telecombedrijven als Proximus staan voor enorm investeringen, in onder meer het supersnelle internet via glasvezel en 5G, terwijl de concurrentie niet min is. De banken zien door de ultralage rente hun klassieke verdienmodel onder druk staan. ‘Gewoon telecomoperator zijn volstaat niet meer’, zegt Boutin. ‘Een telefoon-, tv- of internetverbinding leveren wordt gemeengoed. We moeten meerwaarde leveren. We moeten er zijn op de grote momenten: als mensen het ouderlijke huis verlaten, gaan studeren, trouwen, kinderen krijgen. Doen we dat niet, dan doen de grote techreuzen het wel.’ De samenwerking tussen Proximus en Belfius is er een van formaat, meent Bjorn Cumps, professor financiële innovatie van de Vlerick Business School. ‘Dit zie je niet elke dag. Het moet op het allerhoogste niveau klikken voor zoiets lukt.’ De samenwerking is in eerste instantie een los verbond. Er komt geen aparte entiteit. En de investeringen van beide bedrijven waren voorzien in hun respectievelijke groeiplannen. Concrete doelstellingen leggen Proximus en Belfius zich niet op. Tegen ten laatste eind 2022 moet het project zich wel bewezen hebben, zegt Proximus-CEO Guillaume Boutin.

Het is geen volledig huwelijk, zoals Raisière eind 2017 nog wenste. Maar het is wel een verstandshuwelijk. Belfius bouwt voor Proximus tegen het eerste kwartaal van volgend jaar een mobiele bank. Made by Belfius, maar met een Proximus-verflaagje. Hoe de bank zal heten, is niet duidelijk. Er is contact met de financiële waakhond FSMA over de oprichting ervan.

Proximus gaat in ruil internet-, digitale tv- en mobieletelefonieabonnementen op maat van Belfius-klanten klaarstomen. Het gaat om abonnementen voor mobiel internet, of vast, of een pakket. Proximus zal daarvoor doelgroepen aflijnen. ‘Een familie met jonge kinderen heeft een ander aanbod nodig dan een waar de kinderen het huis uit zijn’, stelt Belfius-CEO Marc Raisière.

Maar Belfius en Proximus willen verder gaan dan alleen maar ‘I’ll scratch your back and you scratch mine’, maken beide CEO’s duidelijk. De twee zien voor beide bedrijven een rol weggelegd als verdedigingslinie tegen de opmars van de grote internationale techbedrijven.

Meneer Boutin, u lanceerde al een digitale tv-app, voegde kranten toe aan uw abonnementen en laat nu uw klanten mobiel bankieren. Waarom doet een telecomoperator dat?

Guillaume Boutin: ‘Simpel: je moet relevant blijven. Die relevantie ligt op het eerste scherm van de smartphone. Onze diensten moeten daar een digitaal ankerpunt hebben. Dat deden we met de digitale tv-app Pickx, met de kranten via My e-Press en nu met de bankenapp. We gaan nog andere diensten toevoegen.’

Vreest u niet dat Proximus-klanten die mobiel willen bankieren kiezen voor wie de dienst effectief uitbaat, in dit geval Belfius?

Boutin: ‘Het aanbod zal toch anders zijn, een breuk met hoe het nu gebeurt. In de telecomwereld weten we hoe we een aanbod moeten afstemmen op doelgroepen. Op termijn zullen essentiële diensten, zoals bankieren en telecom, steeds meer naar elkaar toegroeien. Dat zal niet voor volgend jaar zijn, maar het komt eraan.’



Is dit geen riskante onderneming voor u, meneer Raisière? Proximus heeft ook een partnerschap met KBC, uw concurrent, weliswaar minder verregaand.

Marc Raisière: ‘Nee. Er is geen juridische structuur, maar wel een exclusiviteit. Ik zal ontgoocheld en gefrustreerd zijn als de nieuwe mobiele bank tegen 2022 niet de beste in haar soort is. Ik wil vermijden dat Guillaume dan tegen me zegt: ‘Goh, het was sympathiek, maar we gaan toch in zee met KBC.’ Het voordeel van deze samenwerking is dat ze ‘licht’ is: wij moeten niet investeren in een telecomoperator, Guillaume niet in een bank.’



Boutin: ‘Ik geloof in samenwerkingen. De schaalvoordelen van morgen zijn die die je puurt uit het aanleggen van een ecosysteem.’



Concurrent Orange deed het anders: hij kocht in Frankrijk een bank en doopte die Orange Bank.

Boutin: ‘Dat idee is goed, maar ik geloof niet in de uitwerking. Digitale diensten zijn het best schaalbaar als er niet te veel activa bij betrokken zijn. We maken gebruik van bestaande expertise en voegen daar een laag technologie en marketing aan toe.’



Raisière: ‘Een bank vergt veel kapitaal. Proximus kan genieten van de investeringen die wij al hebben gedaan.’



Op welke manier hebt u Proximus nodig, meneer Raisière? U hebt al anderhalf miljoen dagelijkse bezoekers op de Belfius-app.

Raisière: ‘Het is absoluut een plus voor onze klanten. Het profiel van onze klanten zal mee bepalen welk internetaanbod, vast of mobiel, ze krijgen.’



U gaat Proximus vragen de abonnementen af te stemmen op de Belfius-klant. Hoe ver gaat dat? Krijg ik een persoonlijk aanbod?

Boutin: ‘We lijnen doelgroepen af, maar we willen ons ook differentiëren van de grote technologiereuzen als betrouwbare partner. We respecteren de privacyregels. Maar we zullen ook modern zijn in onze marketing, zoals we eerder deden met bundels als Epic, Tuttimus, Mobilus...’



Raisière: ‘Een familie met jonge kinderen heeft een ander aanbod nodig dan een waar de kinderen het huis al uit zijn. We gaan Proximus vragen abonnementen te lanceren op basis van dat onderscheid.’



Vreest u geen overkill? Klanten willen misschien gewoon betalen en niet het zoveelste aanbod van een commerciële partner.

Raisière: ‘De klant beslist welk aanbod we toevoegen. Wij volgen. We gaan nooit zelf beslissen welke apps of voordelen we integreren in onze Belfius-app. Ik heb nooit zoveel ‘dank u’-berichtjes gehad als toen we de integratie met dienstencheques mogelijk maakten. Of autoverzekeringen! Niet megasexy, maar zo simpel. De producten van Proximus die we toevoegen zijn op eenzelfde manier ingebed in het leven van de mensen.’



Waar eindigt dit voor jullie bedrijven? In welke domeinen willen jullie actief zijn?

Boutin: ‘Gewoon telecomoperator zijn volstaat niet meer. Een telefoon-, tv- of internetverbinding leveren is gemeengoed. We moeten meerwaarde leveren. We moeten er zijn op de grote momenten: als mensen het ouderlijk huis verlaten, gaan studeren, trouwen, kinderen krijgen. Doen we dat niet, dan doen de grote techreuzen het wel.’



PROFIEL Proximus

Omzet: 5,7 miljard euro

Brutobedrijfswinst (ebitda): 1,9 miljard euro

Nettowinst: 392 miljoen euro



Werknemers: 12.931



CEO: Guillaume Boutin Belfius Omzet: 2,5 miljard euro

Winst voor belastingen: 918 miljoen euro

Nettowinst: 666 miljoen euro



Werknemers: 6.356



CEO: Marc Raisière

Komt er een moment waarop al die apps niet meer apart staan, maar op één platform komen?

Boutin: ‘We leggen nu al bruggetjes tussen de verschillende ecosystemen. Die bestaan al tussen de MyProximus-app en de digitale tv-app Pickx. Als de bankenapp er begin 2021 bij komt, zullen we ook daar de punten met elkaar verbinden. De volledige toenadering tussen bankieren en telecom zal niet voor volgend jaar zijn, maar ze komt er in de toekomst aan.’



U vermeldde net de technologiereuzen. Moeten we deze samenwerking zien als een strijd tegen hen?

Boutin: ‘De lokale Europese spelers hebben geen toekomst als we niet samenwerken of de krachten bundelen. We moeten erover waken dat we onszelf niet benadelen door de strikte digitale regelgeving. Lokale spelers moeten gelijke wapens hebben inzake bijvoorbeeld privacy.’



Raisière: ‘We staan voor een gigantische economische uitdaging, we moeten investeren in de economische heropbouw van ons land. Maar tegelijk betalen de grote technologiereuzen geen belastingen hier. Dat moet absoluut stoppen.’



Meneer Raisière, u reikte Proximus eind 2017 al eens de hand. Waarom lukte het toen niet en nu wel? Speelt de komst van Guillaume Boutin een rol?

Raisière: ‘Dat moet je hem vragen. (lacht) Dat ik eind 2017 mevrouw Leroy een voorstel deed, was fout. Het was toen nog niet het moment, we hadden nog geen platform dat per dag 1,5 miljoen bezoekers trok. We zijn nu meer solide.’



Boutin: ‘Als je een stap terugzet, houdt de toenadering tussen een bank en een telecomoperator met ons bereik steek. Het kwam neer op de uitvoering. Na mijn aanstelling was er een eerste contact tussen ons. We gingen aan de slag met een klein team. We zijn op wereldschaal relatief klein, een start-up bijna, er is geen reden om niet hyperflexibel te zijn. En toen kwam de coronacrisis.’



Raisière: ‘We zagen elkaar niet meer fysiek, dat is misschien de reden waarom het zo snel is afgerond’ (lacht)