Bankiers halen neus op voor job in zorg

Het project dat bankenkoepel Febelfin had uitgewerkt om oudere werknemers aan een job te helpen in de zorgsector, is uitgedraaid op een flop. Tot dusver hebben slechts twaalf kandidaten zich aangemeld.

Oudere bankiers die hun job dreigen te verliezen of werknemers die hun baan niet meer zien zitten, kunnen sinds maart op zoek gaan naar een baan in de zorgsector via een project dat Febelfin samen met de christelijke en socialistische vakbond heeft uitgewerkt.

Het project, dat de naam Talentmobiliteit meekreeg, geeft bedienden de kans om enkele maanden een job in een nieuwe sector uit te testen, bijvoorbeeld via een stage. Daarbij kunnen ze rekenen op individuele begeleiding en extra opleidingen.

Op termijn is het de bedoeling dat bankiers via Talentmobiliteit naar meerdere sectoren kunnen overstappen, maar voorlopig heeft Febelfin enkel een akkoord met de zorg op zak. Voor een goed begrip: het project is op zich niet bedoeld om bankiers meteen om te turnen tot verpleegkundigen of zorgverstrekker.

Drie vijftigplussers

De zorgsector is volop aan het professionaliseren, en heeft meer en meer nood aan financiƫle en juridische profielen, gaf afscheidnemend Febelfin-topman Karel Van Eetvelt mee bij de start van het project. Terwijl de banksector net minder nood heeft aan die klassieke administratieve functies.

We blijven ervan overtuigd dat dit een antwoord biedt op de vragen die er bestaan in de sector.

Maar bijna een jaar later blijkt dat het Febelfin-project allesbehalve een groot succes is. De voorbije maanden hebben slechts twaalf mensen zich ervoor kandidaat gesteld, meldt de krant La Libre Belgique woensdag. Daarvan zijn er maar drie ouder dan 50, negen hebben een bachelordiploma.