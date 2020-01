Bankiers niet rouwig om exit Van Eetvelt

Door het onverwachte vertrek van Karel Van Eetvelt moet de bankenkoepel Febelfin een nieuwe CEO zoeken op een moment dat de sector het allesbehalve onder de markt heeft. Maar daar wordt blijkbaar niet bepaald om getreurd.

Dat Van Eetvelt naar Anderlecht vertrok, was voor iedereen een verrassing. Maar het was al langer duidelijk dat zijn positie als topman van Febelfin nog moeilijk houdbaar was.

Een interview met de krant De Morgen, waarin Van Eetvelt had aangegeven dat hij op een nieuwe politieke beweging broedde, leek daarbij de druppel. Nog maar enkele weken daarvoor werd de Bornemnaar nadrukkelijk getipt als kandidaat-voorzitter van CD&V. Geruchten die Van Eetvelt zelf de kop indrukte. Maar het leidde er wel toe dat meerdere partijen bij Febelfin zijn engagement tegenover de bankenlobby in vraag begonnen te stellen.

KBC-topman en Febelfin-voorzitter Johan Thijs hield het gisteren beknopt. In een persbericht bedankte hij de man die hij 2,5 jaar geleden aan boord haalde ‘voor het geleverde werk en het behaalde resultaat’ bij Febelfin.

Banken waren zijn ding niet. Nogal jammer, als het je job is die sector te verdedigen. Een anonieme bankier

In de wandelgangen wordt scherper gereageerd. ‘We hadden toch iets anders verwacht toen hij hier aankwam’, zegt een bankier. ‘Maar hij heeft niet zo veel gedaan voor de sector. Ja, er is een duurzaamheidslabel en een charter voor meer evenwicht tussen mannen en vrouwen in de banksector. Dat is uiteraard goed, maar het blijft mager. Banken waren gewoonweg zijn ding niet. Wat jammer is als je job bestaat uit het verdedigen van die sector.’

‘We hadden al snel heimwee naar zijn voorganger Michel Vermaerke’, zegt een andere bankencollega, die ook anoniem wil blijven. ‘Die had overal connecties en was een echte lobbyist ten dienste van de sector.’ Een derde bankier heeft het over een miscasting. ‘Johan Thijs neemt best voldoende tijd om een opvolger te kiezen.’

‘Mijn rol bij Febelfin was de organisatie in een nieuwe richting te sturen’, zei Van Eetvelt gisteren. ‘Dat werk is zeker nog niet af, maar dat veranderingsproces is wel op gang gekomen.’ Van Eetvelt blijft tot 31 maart aan boord bij Febelfin. In die periode liggen nog een aantal belangrijke dossiers op tafel zoals de vergroening van de Belgische woningen, digitaal betaalverkeer en - vooral - de regeringsvorming.