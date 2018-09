Bankiers willen af van slechterik-imago

Het vertrouwen in de bankiers is sinds de financiële crisis onvoldoende hersteld en daarom wil de banksector een nieuwe ethische code om tot een 'fundamentele cultuurwijziging' te komen.

'Als je de ratrace wint en uit het kooitje wordt gehaald, blijf je nog steeds een rat'. Die verrassende quote komt van Johan Thys, de ceo van KBC en voorzitter van de Belgische bankenkoepel Febelfin. Thijs beseft dat bankiers met een imagoprobleem zitten.

Door de herdenking van 10 jaar financiële crisis kwamen de excessen van de financiële sector de voorbije weken weer herhaaldelijk in het nieuws. Door de recente gevallen van grote witwaspraktijken bij de Nederlandse bank ING en de Deense sectorgenoot Danske Bank, staan bankiers weer in de schietschijf. Uit een recente enquête van De Tijd bleek ook dat iets meer dan de helft van de Belgen meent dat zijn bank in de toekomst opnieuw in de financiële problemen kan komen.

Werken aan reputatie

Volgens Thijs heeft zijn bank KBC enorme stappen gezet na 2008. Naast het afbouwen van risicovolle activiteiten en de verkoop van buitenlandse dochters, werden er criteria voor duurzaam ondernemen ingevoerd die afdwingbaar zijn en een impact hebben op verloning en promoties. De KBC-topman zegt dat de eigen doelstellingen gehaald worden, maar beseft dat er meer nodig is. En binnen Febelfin wil hij de concurrenten overtuigen met de rat-quote. 'Wat helpt het als je de beste bent onder de slechteriken? Niets. We moeten werken aan de reputatie van de sector', vindt Thijs.

De bankierskoepel is al een hele tijd aan het werken aan een pakket aan voorstellen om het gedrag in de sector te veranderen. 'We komen tegen het einde van het jaar met voorstellen naar buiten.'

'Er is nood aan een striktere deontologische code voor de sector', zegt Febelfin CEO- Karel Van Eetvelt. Maar wat de bankiers precies willen doen om het vertrouwen van de maatschappij terug te winnen is nog niet uitgemaakt. Het denkproces met werkgroepen is volop bezig.

Bankierseed

Er wordt gekeken naar buitenlandse voorbeelden. In Nederland werd een bankierseed ingevoerd die alle van de bijna 100.000 werknemers uit de financiële sector er moeten afleggen.In Engeland daarentegen is er een Banking Standards Board, en onafhankelijk orgaan dat op zoek gaat naar goed gedrag in de sector en individuele banken daarmee gaat vergelijken.

Die voorbeelden zijn inspirerend, maar zullen niet helemaal overgenomen worden. 'Ik ben geen voorstander van het compleet kopiëren van een buitenlands systeem, want de Belgische markt is verschillend van die van in andere landen, zegt Van Eetvelt.

'De bankierseed in Nederland is een persoonlijke eed, en dat lost niet alle problemen op. Je hebt geen garantie dat er een fundamentele cultuurwijziging in de sector komt, en dat is net wat we snel willen bereiken.'

Toen enkele jaren geleden de Nederlandse bankierseed werd ingevoerd, klonk het dat er in België al een gedragscode was van Febelfin. Gaat die dan niet ver genoeg? 'Die gedragscode regelt 80 procent van wat in de bankierseed staat. We moeten voor meer durven gaan', vindt Van Eetvelt.

ING