Bankiers zenuwachtig over strengere kapitaalregels

Nu de Europese Commissie bijna klaar is met een nieuw wetsvoorstel rond strengere kapitaaleisen voor banken draait de lobbymachine in de sector op volle toeren. Ook de Belgische banken waarschuwen dat te strikte regels economische gevolgen hebben.

Om te vermijden dat banken opnieuw kapseizen, besloot de BIS, de in het Zwitserse Bazel gevestigde internationale bankentoezichthouder, kort na de financiële crisis van 2008 nieuwe normen voor kapitaalbuffers en risicobeheer uit te werken.

De essentie De Europese Commissie moet dit najaar met een wetsvoorstel komen dat de invoering van de nieuwe Basel III-regels voor de banken mogelijk maakt.

Die Basel III-regels bepalen dat banken meer kapitaalbuffers moeten aanleggen.

Banken waarschuwen dat dat hen geld zal kosten. Volgens studies zou de sector nood hebben aan 170 tot 230 miljoen euro aan extra kapitaal. Dat kan wegen op de economie, zeggen de banken.

Toezichthouders, ook de Belgische Nationale Bank, wijzen op het belang van de regels voor de financiële stabiliteit en hameren erop dat Europa de nieuwe Basel III-normen niet mag afzwakken.

Een flink deel van die voorwaarden - de zogenaamde Basel III- normen - is al ingevoerd. Maar om ze helemaal te kunnen toepassen moet de Europese Commissie het sluitstuk van de nieuwe regelgeving eerst omzetten in een wetsvoorstel. Dat zou dit najaar gebeuren. Nu die deadline dichterbij komt, lobbyen banken volop bij Brussel om de regels wat af te zwakken.

De focus ligt daarbij op de kapitaalbuffers die de banken volgens Basel III moeten aanleggen in verhouding tot de kredieten die ze hebben uitstaan. Aan die grotere kapitaalbuffers zijn extra kosten verbonden, omdat eigen vermogen duurder is om te financieren dan schulden, klinkt het in de sector.

Waarschuwing

De Europese banken waarschuwen dan ook voor economische gevolgen als Europa de Basel III-normen zoals ze nu op tafel liggen integraal overneemt.

Febelfin, de koepel van de Belgische banken, herhaalde die boodschap vrijdag nog eens. 'Uit onderzoek in opdracht van de Europese Bankenfederatie blijkt dat de finale Basel III-standaard de kapitaalbehoefte van de Europese banken een hoge vlucht doet nemen. Volgens het rapport zou het gaan om 170 tot 230 miljard euro aan extra kapitaalbehoeften.' Als banken meer kosten maken omdat ze meer kapitaal opzij moeten zetten, dreigen ze dat ook te moeten doorrekenen door hun klanten meer aan te rekenen voor hun kredieten. Dat kan volgens Febelfin leiden tot een dalende kredietvraag en minder investeringen.

Hoeveel extra kapitaal de Belgische banken opzij moeten zetten als de strengere regels worden ingevoerd, geeft Febelfin niet mee. Maar de koepelvereniging benadrukt dat de Belgische banken al grote inspanningen hebben geleverd om tot een veerkrachtig banksysteem te komen. 'Niet alleen door de opbouw van robuuste kapitaalbuffers, maar ook door de realisatie van betrouwbare interne modellen voor risicoberekening.'

Toezichthouders in tegenaanval

Die laatste opmerking is niet toevallig. Volgens de Basel-regels zullen banken minder gebruik kunnen maken van die interne modellen om te berekenen hoe groot hun buffers zullen zijn.

De toezichthouders gingen deze week al in de tegenaanval. In een open brief aan Mairead McGuinness, de Europees commissaris voor Financiële Diensten, riepen 25 Europese centrale banken op niet af te wijken van de afgesproken regels en de banken minder strenge eisen op te leggen. Ook de Belgische Nationale Bank ondertekende de brief.

Afwijken van het Basel III-akkoord kan een negatief effect hebben op het vertrouwen in zowel de Europese banksector als het regelgevingskader in de EU. Nationale Bank van België