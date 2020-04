'Bankiers zijn intensief bezig met het redden van bedrijven'

Tal van gezinnen en bedrijven kloppen bij hun bankier aan voor betalingsuitstel. 'Horecaondernemers worden zwaar getroffen, maar er zijn ook opportunistische vragen om te stoppen met betalen', zegt een bankier.

Sinds vorig week worden bankkantoren overstelpt met vragen van gezinnen die hun woonlening willen pauzeren of bedrijfsleiders die liquiditeiten nodig hebben om hun bedrijf draaiend te houden in de coronacrisis.

‘De minister van Financiën heeft op zondag 22 maart in volle glorie op tv een aankondiging gedaan, maar die ging alleen over het kader. De uitwerking was nog niet geregeld', merkt een bankier op.

Zijn kantoor langs een Vlaams-Brabantse steenweg kreeg de twee dagen na die aankondiging erg veel vragen. 'Maar we moesten wachten met de klant te helpen tot er een definitief akkoord was.'

'De vragen kwamen eerst vooral van bedrijven', zegt een kantoorhouder van een andere grootbank in dezelfde provincie. 'Dat is logisch, want zij ondervinden als eerste liquiditeitsproblemen als hun omzet plots terugvalt naar 20 of zelfs 0 procent.'

Hij was vorige week 'heel de week intensief bezig' met het verlenen van uitstel voor het terugbetalen van kapitaal voor bestaande leningen. 'Dat zijn dossiers waar de bank zelf al over kon of kan beslissen. Voor nieuwe leningen kunnen we nu pas beginnen', zegt de bankier.

Hij noemt zijn werk 'een grote maatschappelijke plicht: we moeten alles doen om bedrijven te redden van een faillissement'.

Aanvragen

De meest gestelde vragen zijn 'Hoe dien ik mijn aanvraag in?' en 'Kom ik in aanmerking?', klinkt het op het hoofdkantoor van AXA Bank. Over hoeveel aanvragen er precies zijn, geven de meeste banken weinig cijfers. Belfius kreeg al 4.200 aanvragen voor een uitstel van hypotheekbetalingen. Bij Bpost gaat het om verschillende honderden aanvragen, maar de bank verwachten 'ook de volgende uren en dagen nog heel wat aanvragen binnen te krijgen'.

Iemand die al vier jaar werkloos is, liet weten dat het hem goed zou uitkomen als hij zes maanden niets moet betalen. Kantoordirecteur

Voor sommige bankiers was het nog 'geen overrompeling', maar een filiaalhouder van een grootbank uit West-Vlaanderen berekende dat hij al vragen voor informatie kreeg van 9 procent van zijn klanten met een kredietdossier.

'Sommige mensen hebben het echt moeilijk, zoals een klant die na zes maanden verbouwen zijn nieuwe horecazaak in maart niet kon openen.'