Bankklanten worden vaker slachtoffer van telefoonfraude

Niet alleen voice phishing of telefoonfraude is in opmars. Ook alle andere vormen van phishing -de fraudetechniek waarbij oplichters via misleidende berichten iemand geld proberen af te troggelen - zijn de voorbije maanden een pak populairder geworden bij criminelen.

In mei zijn 282.392 meldingen binnengekomen, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Cybersecurity België (CCB) van begin deze maand. Dat is bijna een verdubbeling tegenover een jaar eerder.

Phishing via e-mail is allicht de bekendste vorm van oplichting. Vaak doen oplichters zich voor als bank, die beweert dat uw krediet- of betaalkaart is verlopen. Al kunnen de oplichters evengoed een energiemaatschappij, telecomprovider of ander bedrijf als dekmantel gebruiken. Deze week werden valse phishingmails verstuurd in naam van sp.a-voorzitter Conner Rousseau.

Bij Smishing sturen fraudeurs valse sms's of whatsappberichten in naam van een betrouwbare bron: een bank, een betaalbedrijf, een nutsbedrijf,... Vlaams minister van Financiën Matthias Diependaele waarschuwde dinsdag voor valse sms'en, waarin de Vlaamse belastingdienst een compensatie beloofde voor financiële verliezen tijdens de coronacrisis.

Vishing is de variant waarbij fraudeurs telefoonnummers vervalsen.

In alle drie de gevallen luidt de boodschap: antwoord niet, klik niet op een link en geef nooit uw paswoord of pincode.