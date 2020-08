Bankreuzen vrezen miljardenverliezen op kredieten

De Europese bankreuzen HSBC en Société Générale hebben miljarden extra aangelegd om verliezen op te vangen als kredieten door de coronacrisis niet meer terugbetaald kunnen worden.

De grootste bank van Europa waarschuwt dat de impact van corona zwaarder kan zijn dan eerder ingeschat. Het Britse HSBC vreest dat de slechte kredieten in zijn boeken kunnen groeien naar tot 8 tot 13 miljard dollar dit jaar. CEO Noel Quinn zette daarom in het tweede kwartaal 3,8 miljard dollar extra aan de kant om kredietverliezen op te vangen. Die cijfers zijn veel hoger dan de markt had verwacht en stuurden het aandeel 5 procent lager .

$13 miljard Kredietverliezen HSBC vreest dit jaar een klap van 8 tot 13 miljard dollar aan kredietverliezen.

De bank, die al sinds haar oprichting erg op Azië is gericht, was de jongste jaren zijn blootstelling aan Europa en de VS aan het afbouwen om zich nog meer op China te focussen. Die strategie blijft ongewijzigd, benadrukt Quinn. Hij wijst er wel op dat China, dat goed is voor de helft van de inkomsten en de grootste winstbijdrage, lijdt onder de handelsoorlog met de Amerikaanse president Donald Trump.

In het tweede kwartaal zakte de winst voor belastingen met 80 procent naar 1,1 miljard dollar. Dat is veel slechter dan de 2,5 miljard dollar winst die analisten hadden verwacht.

Om die tegenwind op te vangen, wil Quinn verder en sneller in de kosten snoeien. De groep pauzeerde in maart een plan om 35.000 banen te schrappen omdat dat niet gepast was in coronatijden. Maar in juni klonk het dat het wegsnijden van 15 procent van de 235.000 banen toch zou doorgaan. Een aanzienlijk deel van de ontslagen zou in Londen vallen, omdat de Britse tak erg getroffen zou zijn door de pandemie.

De herstructurering wordt nu opgedreven: de plannen worden versneld uitgevoerd. Omdat de economische omgeving verslechtert, kijkt het bedrijf ook naar 'bijkomende acties'. De reisbeperkingen die her en der worden opgelegd en het vele thuiswerk maken extra kostenbesparingen mogelijk.

SocGen

Bij Société Générale , een van de grootste Franse banken, zette topman Frédéric Oudéa in het tweede kwartaal 1,28 miljard euro extra opzij om slechte kredieten op te vangen. Samen met de 820 miljoen euro uit het eerste kwartaal gaat het dit jaar om meer dan 2 miljard euro.

Daarnaast stelde SocGen teleur met eenmalige kosten van 1,33 miljard euro in zijn marktenzaaldivisie inclusief een afwaardering van 684 miljoen euro in zijn tradingdivisie. De groep verwijst naar slechtere prestaties in aandelen en obligaties door de coronacrisis.

Dat is opmerkelijk, want grote rivaal BNP Paribas zag zijn marktenzaal net fors bijdragen tot de winst in het tweede kwartaal. Société Générale dook 1,26 miljard euro in het rood, het grootste verlies sinds trader Jérôme Kerviel 12 jaar geleden de bank een miljardenverlies deed slikken. Het kwartaalverlies zet ook extra druk op CEO Oudéa om een turnaround in te zetten.

Belgische banken

Het slechte nieuws bij de twee grote Europese banken komt een paar dagen voor enkele Belgische banken de boeken over het tweede kwartaal openen. Donderdag komen KBC en ING (inclusief ING België) met kwartaalcijfers. Vrijdag is Belfius aan de beurt.

KBC-topman Johan Thijs had in mei al gewaarschuwd dat de verliezen op slechte kredieten kunnen oplopen tot 1,1 miljard euro en zelfs 1,6 miljard euro in een pessimistisch scenario, bijvoorbeeld als er een sterke tweede coronagolf komt. Ook bij ING België is het uitkijken naar de provisies voor slechte kredieten, die in 2019 al gestegen waren.