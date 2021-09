Bankroet Ferrokonstrukt treft crowdlenders

De West-Vlaamse specialist in bruggen en staalconstructies Ferrokonstrukt gaat in vereffening. De 1,25 miljoen euro die amper een jaar geleden werd opgehaald via crowdlending dreigt verloren te gaan.

Het was vorig jaar een van de meest succesvolle campagnes in crowdlending, een populaire financieringsvorm waarbij bedrijven zich via een platform rechtstreeks financieren bij particulieren. Ferrokonstrukt haalde via Bolero Crowdfunding, een onderdeel van KBC, in augustus in amper een kwartier 1,25 miljoen euro op. CEO Daphne Deckers verklaarde dat ze zich niet op tijd had kunnen registreren en zelf uit de boot was gevallen.

Net deze week moest het bedrijf crowdlenders hun eerste coupon betalen.

Een jaar later zal Deckers het zich niet beklagen dat ze niet kon deelnemen aan de crowdlendingoperatie. Het bedrijf heeft onlangs de vereffening aangevraagd en vrijdag kregen de 30 werknemers een collectief ontslag. Alle activiteiten zijn stopgezet en er is een vereffenaar aangesteld.

De timing van de ondergang is opmerkelijk. Deze week zouden crowdlenders hun eerste coupon krijgen en de terugbetaling van 20 procent van het kapitaal, maar het bedrijf gaf niet thuis. Ferrokonstrukt beloofde vorig jaar een brutocoupon van 6 procent.

Dat het bedrijf amper een jaar later omvalt, is het gevolg van een foute strategische keuze, zegt ABVV-secretaris Yves Allewaert. 'Het bedrijf had een goede naam in metalen constructies, zoals perronoverkappingen, maar zette enkele jaren geleden ook de stap naar grote projecten zoals stalen bruggen, een andere markt.'

Het grote verschil is dat de kleinere projecten geprefinancierd worden, terwijl de grotere projecten pas betaald worden bij de oplevering. 'Het bedrijf kon dat financieel niet aan', zegt Allewaert. Het informatiedocument van de crowdlending gaf ook aan dat het geld vooral gebruikt zou worden om de tijd te overbruggen tussen de afronding van grote werken.

Het rommelde al een tijd bij het bedrijf uit Meulebeke. Deckers, die overgekomen was van concurrent Victor Buyck, verliet het bedrijf rond de jaarwisseling. Dat ze geen kwijting kreeg, wijst op een conflict. Oprichter Herwig Claeys nam als gedelegeerd bestuurder het roer van het familiebedrijf opnieuw in handen. In mei vertrok ook een andere manager die was overgekomen van Victor Buyck. Uit cijfers van het handelsinformatiebedrijf Graydon blijkt dat het betaalgedrag zeer sterk achteruitging in het derde kwartaal.

Bij de crowdlending voor Ferrokonstrukt stond op de eerste pagina van de informatienota in drukletters de waarschuwing dat de belegger het risico loopt zijn belegging volledig te verliezen. Toch roept de snelle ondergang van het bedrijf vragen op bij de crowdlenders, die de voorbije dagen niet aan informatie raakten over het dossier.

De investeerder moet zelf zijn huiswerk maken. Hij beseft dat de risico's en het rendement hier hand in hand gaan.

'Bolero Crowdfunding is een platform dat enkel geïnteresseerde bedrijven en investeerders met elkaar verbindt. Er worden geen adviezen gegeven', zegt een woordvoerder van KBC. 'De investeerder moet zelf zijn huiswerk maken. Hij beseft dat de risico's en het rendement hier hand in hand gaan.'