Banksector krijgt zaterdag zijn 'iPhone-moment'

De datum van 14 september is in de agenda van bankiers al lang rood omcirkeld. Morgen is de deadline voor de invoering van de nieuwe Europese betaalwet PSD2. De kans is groot dat u die bizarre term nog nooit hebt gehoord. ‘PSD2 is het best bewaarde geheim in de banksector, maar kan een copernicaanse revolutie ontketenen’, zegt Henri Dewaerheijd, country manager Belgium van Mastercard.