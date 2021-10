'Banx wil 200.000 klanten binnen drie jaar'

De telecomgroep Proximus en de staatsbank Belfius keken dinsdag niet op een buzzword meer of minder om het duurzame karakter van hun nieuwe bankenapp Banx in de verf te zetten. Al wil Banx zich met gelijkaardige tarieven ook meten met concurrenten als Revolut en N26.

Anderhalf jaar nadat ze verrassend de handen in elkaar hadden geslagen om naar eigen zeggen een dam op te werpen tegen de grote technologiereuzen, pakten de telecomgroep Proximus en de staatsbank Belfius dinsdag uit met het eerst concrete resultaat van die samenwerking.

Met Banx willen Proximus en Belfius een volledig digitaal aanbod brengen dat niet alleen lokaal werd ontwikkeld, maar ook duurzaam bankieren toegankelijker moet maken voor een breed publiek. Daar is steeds meer vraag naar, zegt Proximus-manager Tom Discart, die samen met Belfius-nieuwkomer Izzy Van Aelst het Banx-project leidt.

'Zeker na de start van de coronacrisis zijn smartphones de afstandsbediening van ons leven geworden. Tegelijk zie je dat Belgen op zoek zijn naar manieren om meer lokaal te handelen terwijl onze economie steeds globaler wordt. Ondertussen staat ook de klimaatverandering hoog op de agenda. Consumenten gaan op zoek naar tools waarmee ze verandering teweeg kunnen brengen.'

'Slow banking'

Banx moet die twee werelden samenbrengen, zegt Discart. 'We willen de nieuwste generatie apps lanceren die snelle digitale diensten levert, maar tegelijk ook aan 'slow banking' doen. Daarmee willen we mensen laten stilstaan bij de impact die hun uitgaven kunnen hebben op de planeet.'

Met dat doel voor ogen pakt Banx uit met een persoonlijk CO 2 -dashboard, waarmee klanten de milieu-impact van hun transacties kunnen achterhalen. Dat dashboard wordt ontwikkeld door Doconomy, een Zweeds fintechbedrijf dat toepassingen ontwikkelt die klanten belonen als ze diensten of producten aankopen met een lagere CO 2 -uitstoot.

Als een klant via Banx een vliegtuigticket bestelt, zal Doconomy berekenen hoe groot de ecologische voetafdruk daarvan is. Al valt het te bezien hoe gedetailleerd die CO 2 -info wel is. Voor de berekening van de impact van sommige diensten zegt Doconomy zich te baseren op gemiddelden.

Twee formules

Wie met Banx aan de slag wil, hoeft voor alle duidelijkheid geen klant te zijn van Belfius of Proximus. De app mikt op een zo breed mogelijk publiek, was de boodschap dinsdag. Dat gebeurt via twee formules: een gratis betaalrekening met één Bancontact- en Maestro-betaalkaart en een betalend aanbod van 6,5 euro per maand gekoppeld aan maximaal drie betaalrekeningen en tot vier debet - en 'premium'-debetkaarten van Mastercard.

Wie voor de gratis formule kiest, moet er wel rekening mee houden dat hij na zes maanden 3,5 euro per maand zal betalen als geen vijf transacties per maand worden gedaan.

Tegelijk speelt de app in op de groeiende beleggersappetijt. Dat doet Banx door klanten de kans te geven om vanaf 25 euro per maand in vier fondsen te investeren die werden ontwikkeld door Belfius en de vermogensbeheerder Candriam. Wie Banx gebruikt, zal ook getrouwheidspunten scoren per transactie.

Die punten kunnen korting opleveren bij de verschillende partners die zich vandaag al hebben aangesloten bij het platform. Onder die partners bevinden zich onder andere de outdoorketen A.S. Adventure, het energiebedrijf Bolt, Natuurpunt en de Kortrijkse producent van honden- en kattenvoer Edgard & Cooper. Binnenkort sluit ook Colruyt-dochter Bio-Planet zich aan bij het Banx-platform. Klanten zouden ook korting krijgen op diensten van Proximus.

Beats à la carte

Belfius-topman Marc Raisière had eerder al aangegeven dat hij ervan droomt om via Banx de Revoluts van deze wereld het vuur aan de schenen te leggen. 'Ik droom ervan om tegen 2025 200.000 actieve klanten te tellen', verduidelijkte Raisière die ambitie dinsdag bij de lancering van Banx.

Dat lijkt op het eerste gezicht misschien nog voorzichtig, maar Revolut en sectorgenoot N26 stellen al jaren dat ze zo'n 100.000 gebruikers tellen in ons land. De tarieven waarmee Banx uitpakt, zijn overigens te vergelijken met wat die buitenlandse smartphonebanken vandaag vragen voor een gelijkaardige service. Het Duitse N26 rekent maandelijks 4,90 euro door voor zijn betalende 'Smart'-formule. Concurrent Revolut vraagt maandelijks 7,99 euro voor zogenaamde 'Premium'-accounts.