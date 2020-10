Basisbankdienst voor ondernemingen weer naar af

Een wetsvoorstel dat banken verplicht een basisdienst te leveren aan bedrijven die al drie keer werden geweigerd, zou deze week normaal groen licht krijgen in de Kamer. Maar de stemming werd in extremis uitgesteld na bezwaren van de Nationale Bank.

Nu de strijd tegen witwassen en andere vormen van fraude wordt opgevoerd, weigeren banken steeds meer zaken te doen met bedrijven uit een aantal sectoren die in opspraak kwamen. Denk aan diamantbedrijven of voetbalclubs, maar ook krantenwinkels. Door die rigide houding worden ook bonafide ondernemingen uitgesloten, luidt de kritiek.

Strijd tegen witwassen

De goedkeuring van het wetsvoorstel in de Kamer had een formaliteit moeten worden. De commissie Financiën had het voorstel eerder al met een ruime meerderheid ingestemd. Alle partijen, op de PVDA na, hadden ingestemd met het wetsvoorstel van CD&V-Kamerlid Leen Dierick.

Het amendement wil vermijden dat banken zomaar een rekening kunnen opzeggen, ‘Maar banken nemen die beslissing vaak ook met een reden,' reageert woordvoerder Geert Sciot van de Nationale Bank. 'En dat gebeurt geregeld ook omdat de toezichthouder eerder al bezwaren had geuit. De bankenkoepel Febelfin had eerder gelijkaardige kritiek geuit op het wetsvoorstel.

Register

Een ander punt van kritiek van de Nationale Bank is dat het voorstel praat over een waarin iedere kredietinstelling informatie geeft over het aantal geopende en geweigerde bankrekeningen. De Nationale Bank moet daar dan verslag over uitbrengen. Volgens Sciot moeten de wetgevers daarvoor eerst overleg plegen met de Europese Centrale Bank.