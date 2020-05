Bazooka schiet voor heel wat bedrijven tekort

De regeling van 50 miljard euro kredieten met overheidswaarborg moet worden bijgestuurd, concludeert Unizo na een enquête bij ondernemers. Ook in bankierskringen is kritiek te horen op de coronamaatregel voor bedrijven.

Anderhalve maand geleden sloot minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) een akkoord met de banken over betalingsuitstel bij kredieten. Een kwart van de kmo's met bankleningen heeft daar een beroep op gedaan en 75 procent van de aanvragers heeft dat uitstel ook gekregen, concludeert de ondernemersorganisatie Unizo uit een enquête bij haar leden.

Daarnaast lanceerde De Croo nieuwe overbruggingskredieten met staatswaarborg, de zogenaamde bazooka van 50 miljard euro. Maar daar zijn de cijfers minder gunstig. 'Er zijn minder aanvragen en slechts 42 procent is momenteel goedgekeurd', zegt Johan Bortier, de directeur van de Unizo-studiedienst. 'De bazooka heeft veel minder effect en het plafond van 50 miljard euro is op geen enkele manier in zicht. Terwijl een derde van de ondernemingen nood heeft aan extra bankfinanciering.'

12 Looptijd kredieten De looptijd van maximaal 12 maanden van de overbruggingskredieten is volgens zowel bankiers als ondernemers vaak te kort.

Ook in bankierskringen zijn er bedenkingen. 'De overbruggingskredieten lopen echt niet zo goed', zegt een bankier. Dat de kredieten met overheidswaarborg maximaal 12 maanden lopen, is het grootste probleem. 'Er is wat voortschrijdend inzicht', zegt een andere bankier. 'Aanvankelijk dacht iedereen dat we in 12 maanden wel door de crisis zouden geraken, maar nu wordt gevreesd dat een jaar niet volstaat.'

Dilemma

Dat plaatst de bankiers voor een dilemma. Moet je een overbruggingskrediet van een jaar toekennen als je vreest dat de klant binnen een jaar nog niet uit het dal is? Dat overbruggingskrediet met waarborg kan sowieso niet worden verlengd. 'Ook veel ondernemers zien dat ze een nieuw krediet niet in een jaar kunnen terugbetalen', zegt Bortier.

Hij wijst net als veel bankiers naar de achtergestelde leningen en de Gigarant-waarborg van de Vlaamse overheidsholding PMV, met looptijden tot drie en zes jaar. Een topbankier liet zich onlangs ontvallen dat hij liever meer Crevits-leningen heeft dan De Croo-leningen, verwijzend naar Vlaams minister van Economie Hilde Crevits (CD&V) die bevoegd is voor de PMV-waarborgen.

Al heeft dat niet enkel met de langere looptijd van de leningen onder Vlaamse garantie te maken. Bij de Vlaamse waarborg is 75 procent van elke lening gedekt door de waarborg, terwijl in het federale garantieplan de banken de eerste schijf van de kredietverliezen in hun portefeuille volledig zelf moeten slikken.

Bijsturing

Unizo vraagt een snelle bijsturing van de bazooka, die wel een interessante rentevoet heeft (1,5% voor kmo's), maar te weinig bedrijven bereikt. Bortier: 'Sommige banken rekenen intresten van 8 tot zelfs meer dan 10 procent aan voor andere kaskredieten.'

De bankenfederatie Febelfin, die vrijdag met nieuwe cijfers over de kredieten komt, wil zich nog niet uitspreken. 'We moeten alles evalueren in functie van de noden die leven bij de ondernemingen', zegt woordvoerster Isabelle Marchand.